Свет, камера, колючая проволока: осужденные в Приморье устроили дефиле в образах советских киноактрис

Исправительная колония на день стала киностудией. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

В преддверии 8 марта в женской исправительной колонии №10 в поселке Горное в Приморье прошел конкурс красоты и талантов «Мисс весна-2023». Осужденные превратились на один день в советских киноактрис. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Перед зрителями и жюри конкурса женщины предстали в образах Ларисы Гузеевой, Любови Орловой, Людмилы Гурченко, Галины Беляевой, Светланы Крючковой, Алисы Фрейндлих, Татьяны Лютаевой и Барбары Брыльски. Ведущими мероприятия стали женщины, которые примели на себя роли Мэрилин Монро и Ирины Муравьевой.

Конкурсантки попробовали себя в актерском мастерстве. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Конкурс состоял из четырех частей. Первый этап – дефиле в костюмах под сопровождение кадров из фильмов. Второй – визитная карточка, где девушки рассказали истории из жизни выбранных звезд. Завершающий этап – театральный конкурс, в котором осужденные разыграли сценки из фильмов. Не обошлось без танцев, ярких костюмов и, конечно, шуток. В финале конкурсантки подготовили совместный танцевальный номер.

В каждом отряде выбрали по одной подопечной ФСИН, представляющей всю команду. Побеждает, по условиям, та девушка, что больше всего похожа внешне. В этом конкурсантке помогает весь отряд.

В течение трех месяцев осужденные искали информацию, шили костюмы, репетировали сценки. В каждом номере была песня, которую заранее записали отдельно и во время выступления включили фонограмму. Если выбранная конкурсантка не может петь, за нее это делал кто-то из отряда.

– В каких бы условиях девушка не находилась, она всегда остается женщиной. Несет тепло, мир, спокойствие. В жизни все бывает. Хочется пожелать, чтобы все, кто здесь находится, как можно быстрее смогли радовать своих близких и родных. И уже в таких нарядах, которые были представлены сегодня здесь, находится за пределами этих стен, – рассказал Алексей Свиридов, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия», член жюри.

После финального дефиле и танцевального номера жюри объявило победительницу. Ей стала Софья Яковенко в образе Любови Орловы из фильма «Веселые ребята».

Софья Яковенко в образе Любови Орловой (в центре). Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Я не ожидала, что выиграю. У меня это впервые, хотя выступаю на сцене уже давно. Здесь в первый раз, но до этого я была в воспитательной колонии и участвовала в «Мисс воспитательная колония», где заняла 2 место. Насчет образа, у меня бабушка дома смотрела этот фильм, и я периодически тоже. Когда узнала, что буду Любовью Орловой, присмотрелась к ней и быстро все схватила, в принципе я особо и не учила ничего. Конечно, перед конкурсом пересмотрела с ней фильмы, прочитала биографию. Сегодня словила себя на мысли, что реально похожа на нее, раньше даже не думала об этом. Мои соотрядницы приложили много усилий для создания реквизита: музыкальные инструменты, костюмы. В ход реально шло все: клей, бумага, все, что было. Много времени на это ушло. Да и группа поддержки была у нас массовая – 15–16 человек, – рассказала 18-летняя Софья, в женской колонии она находится 3-й месяц.

Помимо звания «Мисс Весна-2023», были и другие номинации: 1-я и 2-я вице-мисс, «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Улыбка», «Мисс Обаяние», «Мисс Артистичность». Отдельное голосование полагалось для «Мисс Пресса» – ее выбирали журналисты и фотокорреспонденты. Всех участниц наградили подарками и сладкими призами.

В тройку победителей вошли Валерия Жилина в образе Барабары Брыльски, 1-я вице-мисс, и Ксения Перменко (Людмила Гурченко), 2-я вице-мисс.

– У нас в отряде 75 человек, посчитали, что я больше всех подхожу на роль Барбары. Подготовка, репетиции – это, конечно, большой труд. Было страшно забыть реплики, очень волновалась. Готовиться помогали отряд, подружки, мама, родственники, передавали аксессуары для образа. В течение месяца упорно готовились практически каждый день, – рассказала 28-летняя Валерия Жилина, в марте будет год, как она находится в женской колонии.

Помимо женских ролей, в каждом номере были и мужские. Корреспондент «Комсомолки» смог пообщаться с Натальей Пугач, исполнившей роль Жени Лукашина (Андрей Мягков) из кинокартины «Ирония судьбы, или с легким паром!»:

– Мне нравится игра Мягкова. Поэтому стать им было моим осознанным выбором. Мне подходит этот человек по духу, характеру. У нас есть театральный кружок, где я, собственно, уже и играла этого персонажа. Только озвучка была фонограммой. А сейчас я уже сама выучила слова и выступила. Участвую в этом и других конкурсах каждый год, поэтому не так сильно волновалась. Нравится импровизировать, а какая будет роль – уже зависит от настроения. До колонии в моей жизни из творческой деятельности было только 18 лет бильярда.

Напомним, конкурс «Мисс Весна» проводится в колонии 27 год подряд, раньше мероприятие проводили под названием «Мисс Колония». Но в честь праздника – 8 Марта. Изначально участие в конкурсе принимали только сотрудники учреждения, но в воспитательных целях решили приглашать и осужденных. В колонии также отмечают День Нептуна (женщины облачаются в морских существ), и День промышленности (осужденные шьют костюмы и разыгрывают сценки из быта времен СССР).

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