И не забудьте про букет цветов! Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро Международный женский день, который ежегодно празднуется 8 Марта. В эту весеннюю пору поздравления принимает очаровательная половина человечества – женщины. Но что же подойдет в качестве подарка девушке, супруге, маме, сестре или бабушке? «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о том, что можно купить на 8 марта в 2023 году.

ЧТО ПОДАРИТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА В 2023 ГОДУ

БЬЮТИ-БОКС

Не пугайтесь незнакомому названию. Это красиво оформленные коробочки с различной декоративной косметикой и ароматами. Чаще всего такие боксы собирают крупные косметические или парфюмерные компании. Во Владивостоке универмаг «ПЕРВЫЙ», Рив Гош и другие. Их содержимое отличается универсальностью продуктов, подходящих большинству девушек. Да и стоимость наполнения гораздо меньше, нежели если покупать все по отдельности. Такой подарок точно придется по душе каждой!

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ ИЛИ В ТЕАТР

Дарить приятные эмоции и впечатления всегда кстати. Всего лишь нужно выбрать в репертуаре театра ненавязчивую комедию или вдохновляющий спектакль об искренних чувствах. А в случае с концертом можно подглядеть афишу выступлений в Приморье и во Владивостоке можно здесь.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Не только интересная, но и полезная идея подарка на 8 марта для любой женщины. Очиститель будет поддерживать оптимальный уровень влажности и улучшать качество воздуха в помещении, что благоприятно повлияет на кожу и здоровье всего женского организма. К тому же, его можно использовать в качестве ароматической лампы, добавив несколько капель любимого эфирного масла в диффузор. В основном, такие есть в магазинах бытовой техники, например DNS, «М.Видео», универмагах (например, магазинчике Miniso) и других.

НАУШНИКИ

Беспроводные наушники – необходимый подарок для девушки, которая ведет активный образ жизни, не может прожить и дня без музыки или подкастов. Лучше всего брать с режимами шумоподавления и прозрачности, первый поможет заглушить внешние звуки при необходимости, а второй – услышать происходящее вокруг. Во Владивостоке огромный выбор качественных и доступных гаджетов: можно заглянуть в филиалы сети магазинов «Айтек», в DNS, а также в официальных точках известных ритейлеров (Xiaomi, Samsung и т.д.)

СЕРТИФИКАТ НА МАСТЕР-КЛАСС

Еще один из вариантов универсального подарка – поход на классы, к слову, во Владивостоке их огромное разнообразие. Выберете тематику, которая заинтересует вашу женщину. Например, это могут быть кулинарные, творческие, спортивные уроки и будьте уверены она точно получит незабываемые эмоции, занимаясь любимым делом и вдохновляясь на новые свершения. Подскажем: во Владивостоке обучают различным танцам, лепке из глины и гончарному делу, рисованию, языкам, вокалу и многому другому. Конечно, здесь выбор будет зависеть от интересов человека, которому вы намерены подарить сертификат.

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