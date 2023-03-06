Кадры последствий распространились по социальным сетям. Фото: принтскрин видео.

В понедельник, 6 марта, на соединительном пути «Находка-Восточная» локомотив столкнулся с грузовым поездом. Из-за аварии составы сошли с рельс. Кадры последствий появились в социальных сетях. Прокуратура уже устроила проверку в связи со столкновением. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло в 17:40 по местному времени. О деталях произошедшего dv.kp.ru рассказали в пресс-службе ДВЖД:

– При маневровых работах (перемещения подвижного состава в пределах станций для расформирования состава поезда, формирования поезда или перестановки составов с одного пути на другой) произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с 15 вагонами угля с электровозом. В результате происшествия произошел сход двух локомотивов и двух вагонов. На движение поездов и работу станции происшествие не повлияло. Для устранения схода направлен восстановительный поезд со станции Партизанск.

В интернете приморцы предполагают, что столкновение могло произойти из-за тумана и плохой видимости. Но в ведомствах эту версию официально не подтверждают и не опровергают. Точная причина еще устанавливается.

Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что поезд жестко разнес большегруз, пересекающий ж/д переезд в Приморье. Машинист попытался сделать все, что было в его силах: резко затормозил и дал предупреждающий сигнал. Но избежать столкновения не удалось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.