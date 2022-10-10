В пресс-службе ДВЖД прокомментировали случившееся. Фото: Социальные сети

Ужасающее столкновение поезда с грузовым автомобилем сковало железную дорогу в Приморье в понедельник, 10 октября. Водитель, грубо нарушив правила, решил пересечь переезд двухпутного ж/д участка на станции Раздольное. Машинист попытался сделать все, что было в его силах: резко затормозил и дал предупреждающий сигнал. Но избежать столкновения не удалось. Детали привели в пресс-службе ДВЖД.

Несмотря на шокирующие кадры из социальных сетей, которые оказались в распоряжении редакции, в ДВЖД подчеркнули, что водитель большегруза получил лишь незначительные травмы. Пострадали также локомотив и опора контактной сети. Автомобиль из-за удара опрокинулся.

Авария приостановила движение поездов, а на место отправлен восстановительный состав. Задержку ожидают по следующим маршрутам: №12 Самара – Владивосток; №351 Владивосток – Совгавань; №61 Владивосток – Москва; №6007 Владивосток – Ружино; №6363 Владивосток – Уссурийск.

Водителей просят быть бдительнее на железнодорожных переездах. Минувшей весной в Приморье с поездом столкнулся лесовоз.

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