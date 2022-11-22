В 2023 году по Дальнему Востоку будет курсировать пассажирский паром на 150 мест

Проект CNF22 готовился специально для Камчатского края. Фото: Борис КОКУРИН

Пассажирский паром, который будет курсировать по Дальнему Востоку, планируют запустить в 2023 году. Для завершения его строительства правительство добавит 700 миллионов рублей, увеличив первоначальную сумму до 3,8 млрд, сообщает «КП - Владивосток».

Автомобильно-пассажирский паром CNF22 заложили 16 марта 2020 года на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи. На такой торжественной церемонии присутствовали зампред Совета министров Крыма, представители администрации Керчи и экс-глава Камчатского края Владимир Илюхин. Тогда же они установили символическую доску с памятной гравировкой.

На тот момент, два года назад, вместимость CNF22 должна была составлять 48 членов экипажа и обслуживающего персонала, а также 150 пассажиров. Район пользования: Японское, Охотское и Берингово моря, включая Курилы и прилегающие участки Тихого океана. Предполагалось, что судно сможет перевозить до 28 грузовых автомобилей или до 78 легковушек.

В декабре прошлого года паром собирались спустить на воду, так как контракт на его строительство подписали еще в 2019-м. Но сроки сместились. Известно, что достройку судна обязалось выполнить АО «Новороссийский судоремонтный завод». 16 ноября, то есть шесть дней назад, контракт был обновлен в реестре. Срок исполнения изменился на 18 августа 2023 года. Сейчас паром спущен на воду, в конце февраля начнутся его ходовые испытания, в июле судно передадут госзаказчику.

План проекта. Фото: АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы".

Причины смещения сроков могут быть связаны с санкциями и ограничением поставок запчастей и деталей из европейских стран. Чтобы выяснить точные причины «КП» обратилась к компании-исполнителю.

Отметим, что главы регионов ДФО серьезно рассчитывают на «Петропавловск». Паром обеспечит гражданское сообщение между портами Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Приморского края и Курильских островов. В частности, магаданцы выступили с предложением связать местные порты с Хабаровском и Владивостоком. По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Сергея Красоткина, рейс может быть вполне реален, если CNF22 начнет курсировать по морям ДФО.

Сейчас для округа продолжается строительство проектов CNF11CPD (сообщение Ванино-Холмск), CNF22 (Камчатский край), PV24 и PV22 (Курильские острова).

Напомним, 30 июля 2022 года из Владивостока впервые стартовал экспедиционный маршрут на пароме до сахалинского Корсакова. Причем самый дешевый тур стоил 284 тысячи за каюту без удобств внутри. Поездки в красиво оформленном бюджетном номере на 12 метров оказалась равноценна двухнедельному отдыху на Мальдивах. Приморцам и жителям ДВ такой отдых пришелся не по карману, поэтому билеты раскупили москвичи и петербуржцы.

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