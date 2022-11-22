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22 ноября 2022 10:20

Жительница Приморского края стала участницей популярного кулинарного шоу на «Пятнице»

Марина Самсонова из Артема приготовила сдобу, которая покорила Рената Агзамова
Арсений СЕРГЕЕВ
Марина Самсонова из Артема стала участницей популярного кулинарного шоу. Фото: снимок с экрана.

Марина Самсонова из Артема стала участницей популярного кулинарного шоу. Фото: снимок с экрана.

Жительница Приморья представила край на популярном кулинарном шоу. Марина Самсонова из Артема стала участницей телевизионной программы «Король десертов. Кубок Агзамова» (16+) на «Пятнице». Сдоба, которую испекла Марина, покорила звездного ведущего. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Программа выходит каждый вторник на телеканале «Пятница». Участники шоу сражаются за звание лучшего и удивляют Рената Агзамова своими шедеврами: пирамида из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада. В этот раз на голубых экранах появилась женщина из Приморья.

Процесс создания шедевра. Фото: снимок с экрана.

Процесс создания шедевра. Фото: снимок с экрана.

Марина Самсонова, так зовут участницу, называет себя любителем. Однако ведущий, попробовав сдобу, которую жительница Артема испекла на шоу, назвал ее больше чем профессионалом.Ренат Агзамов высоко оценил кулинарный шедевр Марины – пирог, который невеста печет для жениха, чтобы показать, какая она хорошая хозяйка.

– «Домашнятина» с профессиональным оттенком. Высокопрофессиональное изделие, которое можно попробовать не в каждой пекарне, – отметил Агзамов.

После этих слов Марина и еще трое участников прошли во второй этап состязаний и получили право сражаться за место в финале. Но чтобы туда пройти, нужно было сделать, как может показаться, невозможное – создать настоящую скульптуру из пяти видов теста. Жительница Приморья подошла к делу серьезно и приступила к готовке шедевра – классического свадебного каравая из четырех ярусов.

Свадебный каравай, вид сверху. Фото: снимок с экрана.

Свадебный каравай, вид сверху. Фото: снимок с экрана.

Марина поразила жюри тем, что превзошла условия конкурса – сделала шесть видов теста вместо пяти. Этого не мог не отметить Ренат Агзамов.

– Мало того, что это красиво, это, самое главное, хочется съесть!

Но, как говорится, в каждой бочке меда есть бочка дегтя: часть каравая из сдобного теста оказалась суховата.

– С точки зрения эстетики все выполнено по высшему классу. Свернутое тесто говорит о том, что многовато муки, а так – неплохо. Спасибо! – подытожил ведущий кулинарного шоу.

Традиционный свадебный каравай из четырех ярусов. Фото: снимок с экрана.

Традиционный свадебный каравай из четырех ярусов. Фото: снимок с экрана.

Всех четверых участников к концу шоу, безусловно, похвалили. Но победитель, как известно, только один. И им оказался один человек из команды любителей – первый раз за всю история проекта три любителя дошли до финала серии.

– В финал проекта король десертов проходит участница с очень красивым именем… – интригующе начал Агзамов.

Но, к сожалению, имени Марины Самсоновой в этом эфире больше не прозвучало, в финал шоу прошла соперница из другого города.

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