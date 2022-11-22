Марина Самсонова из Артема стала участницей популярного кулинарного шоу. Фото: снимок с экрана.

Жительница Приморья представила край на популярном кулинарном шоу. Марина Самсонова из Артема стала участницей телевизионной программы «Король десертов. Кубок Агзамова» (16+) на «Пятнице». Сдоба, которую испекла Марина, покорила звездного ведущего. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Программа выходит каждый вторник на телеканале «Пятница». Участники шоу сражаются за звание лучшего и удивляют Рената Агзамова своими шедеврами: пирамида из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада. В этот раз на голубых экранах появилась женщина из Приморья.

Процесс создания шедевра. Фото: снимок с экрана.

Марина Самсонова, так зовут участницу, называет себя любителем. Однако ведущий, попробовав сдобу, которую жительница Артема испекла на шоу, назвал ее больше чем профессионалом.Ренат Агзамов высоко оценил кулинарный шедевр Марины – пирог, который невеста печет для жениха, чтобы показать, какая она хорошая хозяйка.

– «Домашнятина» с профессиональным оттенком. Высокопрофессиональное изделие, которое можно попробовать не в каждой пекарне, – отметил Агзамов.

После этих слов Марина и еще трое участников прошли во второй этап состязаний и получили право сражаться за место в финале. Но чтобы туда пройти, нужно было сделать, как может показаться, невозможное – создать настоящую скульптуру из пяти видов теста. Жительница Приморья подошла к делу серьезно и приступила к готовке шедевра – классического свадебного каравая из четырех ярусов.

Свадебный каравай, вид сверху. Фото: снимок с экрана.

Марина поразила жюри тем, что превзошла условия конкурса – сделала шесть видов теста вместо пяти. Этого не мог не отметить Ренат Агзамов.

– Мало того, что это красиво, это, самое главное, хочется съесть!

Но, как говорится, в каждой бочке меда есть бочка дегтя: часть каравая из сдобного теста оказалась суховата.

– С точки зрения эстетики все выполнено по высшему классу. Свернутое тесто говорит о том, что многовато муки, а так – неплохо. Спасибо! – подытожил ведущий кулинарного шоу.

Традиционный свадебный каравай из четырех ярусов. Фото: снимок с экрана.

Всех четверых участников к концу шоу, безусловно, похвалили. Но победитель, как известно, только один. И им оказался один человек из команды любителей – первый раз за всю история проекта три любителя дошли до финала серии.

– В финал проекта король десертов проходит участница с очень красивым именем… – интригующе начал Агзамов.

Но, к сожалению, имени Марины Самсоновой в этом эфире больше не прозвучало, в финал шоу прошла соперница из другого города.

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