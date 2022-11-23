«Народный Пит-Стоп» – развивающийся проект, который уже успели полюбить жители Владивостока

Проект живет с мая 2022 года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Владивосток – это город блестящих идей, открытий и грандиозных задумок. А самое главное, это то, что предприниматели думают, как сделать столицу Приморья лучше и комфортнее для местных жителей и гостей. «Комсомолка» с удовольствием расскажет об одном из таких проектов, которому к тому же нет аналогов в стране. «Народный Пит-Стоп» – так окрестили люди остановки со всеми удобствами внутри, начиная от еды и заканчивая пауэрбанком (мобильной зарядкой) для телефона. Очень символично, что торговая сеть называется «РяДОМ», то есть идти никуда не нужно. Чай и кофе можно попить, как дома, очень удобно и уютно, не правда ли?

– В первую очередь мы постарались сделать ожидание общественного транспорта для пассажиров максимально комфортным. Для этого провели внутренний ремонт, установили кондиционер, создали ряд услуг, которыми люди могут воспользоваться, когда ждут автобус или просто проходят мимо: взять с собой в дорогу переносную зарядку, подзарядить телефон и вернуть его на другой остановке, приобрести sim-карту при необходимости. А самое главное, взять с собой вкусный и ароматный кофе, сэндвич или другой перекус из нашего широкого ассортимента, все что необходимо человеку в дороге, – рассказал руководитель сети торговых точек «РяДОМ» Алексей Агеев.

Ожидание общественного транспорта для пассажиров стало максимально комфортным. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стоит отметить, что проект живет с мая 2022 года, с каждым месяцем он становится все лучше и лучше. Например, недавно часть остановочных павильонов приобрела законченный внешний вид благодаря красивым репродукциям старого города на фасадах. Во Владивостоке уже есть 31 «Умная остановка» закрытого типа (с отоплением).

– Изначально мы столкнулись с негативными отзывами со стороны людей, но не потому что идея плохая, а потому что никто не понимал, как это будет работать. Теперь мы получаем слова благодарности, всем очень понравилось, ведь теперь ожидание автобуса наполнено всевозможными удобствами.

Проект по реновации остановочных павильонов осуществляется полностью за счет частных инвестиций, и они немалые, учитывая тот факт, что работы по ремонту и оснащению проведены уже в 11 остановках, и на очереди еще 29 точек.

Но несмотря на внушительные размеры затрат, инвестиционная привлекательность проекта не вызывает сомнений, особенно учитывая большой интерес со стороны крупных федеральных компаний, размещающих в точках «РяДОМ» свою продукцию. Таким образом, полки торговых пространств постепенно наполняются привычными людям продуктами, а учитывая доступные цены, пассажирам удобно совершить покупки в ожидании своего автобуса, не тратя дополнительное время на магазин.

Торговая сеть называется «РяДОМ». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Проект очень емкий и большой, это только начало нашего развития. Но стоит отметить, судя по статистике, которую мы сверяем каждый месяц, пассажиропоток обещает быть не менее 49 миллионов людей в год. Поэтому мы считаем, что партнерам было бы интересно поучаствовать в этой истории вместе с нами. Мы намерены развиваться и дальше, размещать такие остановки не только во Владивостоке, но и в целом на территории Приморского края, и в конечном итоге перерасти во франшизу, которую можно реализовать в любом субъекте России.

Если вам интересно подробнее узнать о пакетах инвестиционного участия в проекте, руководитель сети «РяДОМ» Алексей Агеев готов ответить на все вопросы по телефону +7 928 035 81 81.

Главная цель «Народного Пит-Стопа» – сделать город лучше, чище и современнее. Создать новое направление, чтобы ассоциация с ним была – город Владивосток.

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