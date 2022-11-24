Жителей Чукотки попросили не выходить из дома из-за погодных условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суровая зима наблюдается 24 ноября на севере Чукотского автономного округа. Порывы ветра до 30 метров в секунду сносят все на своем пути, а снегопад и метель могут стать причинами крупных ДТП. В школах пяти муниципалитетов отменили занятия для школьников.

Сотрудники МЧС напомнили жителям городского округа Анадыря и муниципального района Анадырского, как спасти себя и своих близких в непогоду. Специалисты также предположили, что ветер 23-28 метров в секунду и метель на побережье Берингова моря продлятся до девяти вечера (по местному времени). Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Поделился видеозаписью и высказался о погодных условиях губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в своем telegram-канале. Он рассказал, что порывы ветра до 30 метров в секунду продлятся до вечера 24 ноября, но возможно дальнейшее усиление.

– В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены уроки и для старшеклассников. Безопасность важнее, – отметил Роман Копин.

Губернатор Чукотки добавил, что все авиарейсы до улучшения погодных условий, а спасатели работают в режимы повышенной готовности.

По прогнозу Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды температура минус 22-27 градусов по Цельсию, местами до -12 -17° С. Еще ниже температура ночью в континентальной части -32 -37°С, а местами до -42°С.

Сильный ветер, мороз, снегопад и метель – отличный повод, чтобы остаться дома. «Комсомолка» присоединяется к вышеперечисленным предупреждениям и рекомендует беречь себя и своих близких.

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