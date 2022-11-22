Сильные осадки будут длится несколько дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильное ухудшение погоды стоит ожидать в приморской столице уже 28 ноября. Резкое понижение температуры, снег и дождь могут привести к коллапсу на дорогах. Количество осадков может составлять месячную норму, а продлится снегопад в течение нескольких суток. Об этом сообщает портал Gismeteo. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Плохая погода настигнет приморцев в начале следующей недели. Уже ночью в понедельник, 28 ноября, на город обрушится снегопад, который периодически будет сменяться дождем. Усугубится ситуация во вторник, 29 ноября. Сильный северный ветер к вечеру достигнет уже 20 метров в секунду. Выпадет за пару дней больше 18 миллиметров осадков, что намного выше месячной нормы. Температура воздуха днем будет минус два градуса, к ночи похолодает до минус четырех.

Таким образом, первый в этом сезоне снегопад во Владивостоке пройдет в конце ноября. А сразу после него столбики термометров опустятся. Уже с 30 ноября в городе будет до минус семи-десяти градусов ниже нуля.

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