Природные достопримечательности регионов Дальнего Востока: путешествие по вулканам, долинам и пещерам

Дальний Восток удивляет своей природой. Фото: Александр ХИТРОВ

Огромная территория превращает весь Дальний Восток в один большой заповедный край. Помимо всех известных достопримечательностей, здесь есть такие, о которых слышали лишь немногие. Ледяные пещеры, озера, вулканы и каменные столбы. «Комсомольская правда – Владивосток» составила список самых необыкновенных природных зон с каждого региона.

КУНДУРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДИНОЗАВРОВ, Амурская область

Самый древний памятник природы на территории области. Расположен на юго-востоке Благовещенска.

У этого места богатая история – впервые скелет рептилий был найден еще в дореволюционный период, после отсюда стали вытаскивать поистине бесценные экземпляры, но с приходом советской власти все раскопки были запрещены. И вот с 1999 года они возобновились – первая совместная экспедиция русских и бельгийских ученых привела к громкому открытию. Был найден скелет десятиметрового утконосого мамонта вплоть до последней косточки.

Среди посетителей люди самого разного возраста, но у детей это место вызывает еще больший восторг.

БАРГУЗИНСКАЯ ДОЛИНА, Республика Бурятия

Невероятно живописное место между Икатским и Баргузинским хребтами. Считается одним из самых перспективных туристских направлений Байкальского региона – горы, леса, реки, озера, дикие животные, рыбы, термальные и холодные минеральные источники, лечебные грязи.

Здесь же находятся священные места, принадлежащих различным племенам. Например, на горе Барагхан строились буддийские монастыри и православные храмы. По преданиям в Баргузинской долине находится могила Чингисхана, который перед смертью дал наставление своим детям тайно похоронить его.

О Баргузинской долине сложено множество легенд и сказаний. Фото: Shutterstock

ПЕЩЕРЫ БИРАКАНА, Еврейская автономная область

Целый мир, состоящий из 40 уникальных подземных дворцов разного размера – все они разбросаны на достаточно большом расстоянии друг от друга. Пещеры «взяли» название от поселка Биракан, который находится неподалеку. Некоторые просты для посещения даже для неподготовленных туристов, а в другие и самым опытным нелегко попасть.

Пещера Пасечная. Здесь можно найти зиму даже летом. Фото: Ольга ИВАНОВА

Их привлекательность в том, что круглый год в пещерах царствует зима – лед и снег не тают даже в летний период, можно встретить огромные ледники со сталактитами.

Раньше поселок был промышленным центром, здесь находилась бумажная фабрика, леспромхоз. Местные жители собирали кедровый орех, добывали полезные ископаемые.

ЧАРСКИЕ ПЕСКИ, Забайкальский край

На Дальнем Востоке есть своя «Сахара» и она настолько уникальна, что удостоилось звания геологического памятника природы федерального значения.

В этом месте природа удивительным образом смешала несовместимые ландшафты – пески соседствуют с болотами, тайгой и с горными вершинами, которые покрыты ледниками.

Даже с огромной высоты место завораживает. Фото: commons.wikimedia.org

Странность такого расположения спрятана в истории образования Чарских песков – около 45 тысяч лет назад в долине существовало озеро, после окончания ледникового периода с гор слезли массы льда с примесью песка, камней и других горных отложений. С годами озеро высохло, и его донные отложения под воздействием ветра и времени постепенно превратились в пустыню.

Бескрайнее песчаное море. Фото: Евгений САЗОНОВ

В Чарских песках, как в самой настоящей пустыне, можно услышать пение барханов, а ночью лицезреть бесконечность неба, усеянного яркими звездами.

Вокруг песков есть жизнь. Фото: Евгений САЗОНОВ

БЫСТРИНСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК, Камчатский край

В парке встречаются все типы камчатских ландшафтов, леса и горные массивы. Благодаря уникальности природы, он включен в список природного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно сплавляться по рекам, ездить на собачьих упряжках, подняться на вулкан, пойти в поход по альпийским лугам и лесам.

Галямаки (в переводе с эвенского – место тоски). Фото: Фредерик Баумгартен // Природный парк «Вулканы Камчатки» (vulcanikamchatki.ru)

Быстринский парк. Фото: Фредерик Баумгартен // Природный парк «Вулканы Камчатки» (vulcanikamchatki.ru)

Тут можно встретить песцов, медведей, снежных баранов и диких северных оленей в их естественной среде обитания.

Олени в парке зимой. Фото: Елена Ненашева // Природный парк «Вулканы Камчатки» (vulcanikamchatki.ru)

Чтобы попасть в любой из заповедников Камчатки, необходимо получить разрешение и согласовать свой маршрут в управлении Природного парка «Вулканы Камчатки». Сделать это можно по интернету, телефону или лично.

Водопад на реке Ковавля. Фото: С. Цюрхер и Н. Гассер // Природный парк «Вулканы Камчатки» (vulcanikamchatki.ru)

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА, Магаданская область

Необъятное и самое романтичное горное озеро, расположенное в верховьях реки Колымы. Существуют разные версии имени водоема. Первая – на берегу исследователи нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден».

И действительно – место завораживает. Фото: Алексей Ворон

Вторая – многие геологи любили произведения писателя, и руководитель первой геологической экспедиции на Колыму Юрий Билибин, открывший здесь золото, предложил назвать один из географических объектов на Северо-Востоке его именем. Позже геолог Петр Скорняков, работавший в районе озера, дал ему имя Джека.

Климат здесь очень суровый, большую часть года водоем покрыт снегом. Но тот восторг, который можно ощутить от увиденного, прощает все неудобства.

Озеро Джека Лондона. Фото: Артур ФЕДОРОВ

ОСТРОВ ПЕТРОВА, Приморский край

Нетронутый уголок природы был назван в честь морского офицера Александра Петрова.

Пляж в бухте Петрова. Фото: Александр ХИТРОВ

По словам специалистов, остров Петрова – ботанический сад, созданный природой. Здесь можно обнаружить многие краснокнижные растения, а также увидеть богатый подводный мир и священный источник с целебными свойствами, который дает молодость. Но больше всего заманивает бескрайняя тисовая роща.

Реликтовая роща с Тисами. Фото: Александр ХИТРОВ

Есть предположение, что ее могли посадить илоу – народ, проживавший в этих краях в начале первого тысячелетия нашей эры. Однако ученые придерживаются версии о природном происхождении.

Вид на остров с высоты птичьего полета. Фото: Александр ХИТРОВ

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ, Республика Саха (Якутия)

Чудные высокие скалы, протянувшиеся на несколько десятков километров вдоль берега Лены в Якутии, словно руины заброшенного когда-то замка, никого не оставляют равнодушными. За необычную форму их и прозвали Ленскими Столбами.

Ленские Столбы. Фото: Павел КЛОКОВ

Около половины миллиарда лет назад лес, в результате движения тектонических плит и разломов земной коры, образовался.

Вид со Столбов на реку Лена. Фото: Павел КЛОКОВ

Еще одна гордость природного парка – животные, обитающие в этих краях. Это заяц-беляк, кабарга, росомаха и азиатский бурундук. Найдены были в этой местности и окаменелые останки шерстистого носорога, бизона и мамонта.

Из растительности часто встречаются краснокнижные адонисы апеннинские и кувшинки четырехгранные.

Территория рядом не такая уж и безопасная. Фото: Павел КЛОКОВ

БЕЛЫЕ СКАЛЫ ОСТРОВА ИТУРУП, Сахалинская область

Удивительное творение стихии в природе. Скалы растянуты на 28 километров вдоль побережья Охотского моря и состоят из мягкой пемзы, образованной после извержения вулкана. На подходе к ним вы увидите горки застывшей черной лавы и черные песчаные дюны.

Охотское море бьется о Белые скалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В действительности белыми скалы бывают нечасто – когда идет дождь, пемза темнеет, а на закате склоны отражают рыжий свет, так что приезжать к достопримечательности советуют утром и в хорошую погоду.

Белые скалы образованы из светлой и мягкой пемзы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эмоции от этого места сложно описать словами, его нужно хотя бы раз в жизни увидеть своими глазами.

Скалы растянуты на 28 километров вдоль моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ДУССЕ-АЛИНЬ, Хабаровский край

Уникальный «Затерянный мир» Хабаровского края, поскольку часть считается труднодоступной, а другая – охраняемой.

Здесь вы увидите завораживающие горные озера, скалы, водопады. Самый популярный водоем в хребте – Медвежье озеро. Оно славится своей чистотой, яркостью, многие даже сравнивают его с жемчужиной.

Хребет Дуссе-Алинь входит в топ достопримечательностей России. Фото: Правительство Хабаровского края

Горы имеют острые гребни и отвесные скалистые склоны. Относительная пологость горной равнины позволяет без особых усилий пешком достигать высот до 1950 метров над уровнем моря, откуда открывается панорамный вид на десятки километров вокруг.

ЧУКОТСКИЕ КЕКУРЫ, Чукотский автономный округ

Кекуры – столбовидные или конусовидные скалы высотой до 20 метров, встречающиеся в горных местностях Чукотки.

Каменные останцы причудливых форм образовались в результате долгого выветривания породы. Иногда в очертаниях этих «столбов» можно разглядеть удивительные образы. Так, один из кекуров, расположенных рядом с ныне заброшенным лагерем Чаунлага, имеет видимое сходство с профилем Иосифа Сталина.

Чукотские кекуры. Фото: zavodfoto.livejournal.com

В тундре, где никакая растительность не поднимается выше колена, они выглядят очень необычно, словно величественный каменный город.

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