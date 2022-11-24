Героиня телепередачи Марина Василишина. Фото: ntv.ru

Жительница Приморского края стала героиней скандального шоу «ДНК» (16+) на НТВ. 31-летняя Марина Василишина хочет узнать, кто же настоящий отец ее полугодовалого сынишки. Для этого женщина из города Спасск-Дальний обратилась на шоу, где специалисты помогли разобраться в любовном треугольнике. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

От бывшего законного супруга Игоря Василишина у Марины уже есть ребенок – старший сын. С Игорем женщина рассталась, когда первенцу было три года. По ее словам, супруг перестал уделять должное внимание, и тогда женщина, что называется, пустилась «во все тяжкие» – стала с кем-то общаться, появились мимолетные увлечения. Муж, конечно же, ревновал и в какой-то момент пара стала жить по разным комнатам, как соседи. Марина говорит, что со стороны мужа начались угрозы, претензии, он обещал развестись и перестать материально поддерживать.

– Были скандалы, слезы и крики, и я решила, что пора заканчивать отношения.

Бывший супруг Марины. Фото: ntv.ru

Решение завести второго ребенка пришло Марине спонтанно – просто, потому что почувствовала себя одинокой. Проблема с одиночеством на сегодняшний день, как мы поняли, решена, но на повестке дня другой вопрос – кто же отец ребенка? Им может оказаться как бывший супруг, так и новый ухажер Марины – Александр Заяц. С ним она знакома с детства – это друг отчима Марины, с которым у них сложились доверительные отношения и, как оказалось, даже больше. Разница в возрасте у возлюбленных 20 лет, но Марина говорит, что для нее эти цифры не важны. Однако единственной для Алексея жительница Приморья так и не стала. Именно поэтому в их отношениях произошел разлад, и Алексей предложил возлюбленной вернуться к бывшему мужу.

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Когда Марина решила завести ребенка, то она, вернувшись к экс-супругу, сообщила ему о своем желании. При этом женщина прямо в студии заявила, что между двумя бурными ночами любви с этими мужчинами разница всего лишь в пять дней. Именно поэтому Марина оказалась на телепередаче и теперь хочет выяснить, кто же все-таки отец ребенка. Оба кандидата в отцы, когда узнали о положении женщины, буквально отказались от будущего ребенка.

Один из предполагаемых отцов. Фото: ntv.ru

При всем при этом маленький Матюша записан на Александра, который, по словам Марины, как и его семья, категорически не признает родство с малышом. Ребенок носит его фамилию, и на этом настояла Марина, которая убедила предполагаемого отца тем, что «сын» будет единственным продолжателем рода – у Александра от других женщин есть три дочери. Из роддома маму и малыша встречал тоже Александр, который в тот день был безмерно и искренне счастлив появлению наследника.

НАШЕ ВРЕМЯ

Сейчас Марина не живет ни с бывшим мужем, ни с «любовником», но, что называется, встречается с последним. Ребенка он вроде бы и принял, но сомнения в глубине души о том, что малыш не его биологический сын, все равно есть.

Внешне Матюша, как ласково называет его мама, похож, по ее мнению, на Александра. Однако иногда женщина замечает сходство младшего со старшим сыном, который как две капли воды похож на своего отца – Игоря.

В это же время бывший муж категорически отказывается признавать себя папой второго сына Марины и тоже считает, что ребенок похож на любовника экс-супруги. Более того, когда Игорь вошел в студию, то рассказал, что Марина, сообщив ему о своей беременности, пригрозила уплатой алиментов. И здесь сразу же небольшая ремарка: никаких алиментов на ребенка никто из двух «отцов» не платит. В студии Игорь рассказал и другие пикантные подробности жизни своей уже бывшей жены. По его словам, папой может быть и третий незнакомец, так как Марина любила бурно отдыхать и часто гуляла по клубам.

СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРА

В этот момент в кадре появился Александр. Он «с порога» заявил, что очень любит Марину, и маленький Матвей при любом исходе телепередачи останется его сыном, что бы ни показал тест ДНК. И это при том, что ранее Марина заявляла о равнодушии Александра к ребенку. Но при этом с «возлюбленной» он не живет, ссылается на то, что его пугает разница в возрасте. Близкие люди мужчины осуждают его, пытаются вразумить и всячески доказывают, что малыш – не его сын.

В зал вошла сестра Александра – Лариса. Она, к слову, тоже не уверенна, что Матюша ее племянник. Марину она приняла, но ребенка – нет. Про своего брата Лариса говорит, что он слишком любит женщин, но жить с ними долго, к сожалению, не может: ои ему быстро наскучивают. Свою потенциальную родственницу Лариса сразу же об этом предупредила и попросила быть осторожной.

Сестра одного из предполагаемых отцов ребенка. Фото: ntv.ru

СЕМЬЯ МАРИНЫ

Сестра Марины, которой дали слово в студии, считает, что отец ребенка – бывший муж Марины. Светлана сейчас поддерживает сестру и во всем ей помогает, на сегодняшний день женщины самые близкие друг для друга люди. Но смысла в совместной жизни с Александром сестра героини программы не видит и категорически против их отношений. На вопрос о том, допускает ли Светлана, что отцом ее племянника может быть третий человек, гостья ответила уверенное нет.

Сестра Марины, которая против их отношений с Александром. Фото: ntv.ru

А КТО ПАПА?

Оба отца прошли генетическую экспертизу и результаты были озвучены в конце шоу. Александр перед этим сказал, что очень бы хотел быть биологическим отцом, но сомнения у него, конечно, же есть. Второй предполагаемый папа – Игорь, сказал, что считает отцом своего «соперника», но если тест ДНК признает родство с ним, то ребенка он не бросит, но с Мариной отношения не возобновит.

Озвучивал результат профессор и доктор биологических наук Сергей Киселев. Вероятность отцовства между Александром и Матвеем составила 0%. Предполагаемый папа был шокирован этой информацией и прямо в студии заявил, что все равно будет воспитывать сына и отказываться от официального отцовства не планирует.

Игорь, бывший муж Марины, был шокирован еще больше: вероятность того, что мужчина во второй раз стал отцом составила 99,9%, с чем его и поздравили в студии. Игорь заявил, что ребенка теперь он обязательно перепишет на себя, чтобы сын не имел отношения к чужому мужчине. Воспитывать его Александру он тоже не разрешил.

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