Какие концерты пройдут во Владивостоке в декабре 2022

В декабре 2022 года жителей и гостей Владивостока ждут разнообразные концерты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно, последний месяц уходящего года насыщен новогодними концертами – легендарные исполнители, группы, музыка из советского кинематографа. Все для того, чтобы жители смогли «поймать» это сказочное настроение и окунуться в атмосферу праздника. «Комсомольская правда – Владивосток» – о том, что послушать в декабре 2022.

3 декабря, «Luxor», 18+

Где: гастро-бар «Кооператив», улица Фонтанная, 2а.

Во сколько: в 00:00.

Артур Шмыгин, он же Luxor, популярный российский рэп-артист. Исполнитель и автор таких известных хитов как LUV, «Научи меня любить», No cry в дуэте с Люсей Чеботиной и «Чужие люди».

9 декабря, «Дискотека Союз», 6+

Где: Владивостокский цирк, улица Светланская, 103.

Во сколько: в 19:00.

Большой ретро-концерт, на котором прозвучат любимые песни звезд второй половины 20 века.

Лучшие составы и группы – «Комбинация», Кай Метов, «Технология», «Белый Орел», «Божья Коровка», Александр Добрынин, «Мечтать». Настоящий фейерверк хитов и любимых песен, которые поет и знает вся Россия!

Кай Метов – один из участников насыщенной программы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

9 декабря, группа «hehehe», 18+

Где: клуб Водолей, переулок Павленко, 6.

Во сколько: в 21:00.

Большой сольный концерт молодой группы из Владивостока. Ребята играют инди-рок с элементами пост-панка, фолка и шугейза.

Впервые прозвучит новый материал, а также знакомые и полюбившиеся уже многим песни – «Миражи», «Недотрога», «Не ты не я» и другие.

Солистка Hehehe Екатерина Полушкина. Фото: Руслан НОВИКОВ

9 декабря, группа «Кинохроника», 18+

Где: клуб Zabriskie Point, улица Набережная, 9.

Во сколько: в 23:00.

Единственный в России трибьют группы «Кино». Музыканты в мельчайших деталях воссоздают концерт коллектива-легенды, на творчестве которого выросло не одно поколение, чьи песни остаются актуальными и сейчас – «Кукушка», «Группа крови», «Красно-желтые дни», «Хочу перемен».

11 декабря, Рита Дакота, 16+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 20:00.

Популярная белорусская певица, композитор, автор, участница музыкального шоу «Фабрика звезд-7». Рита писала треки для Зары, Елки, Светланы Лободы и других известных исполнителей.

Слова песен настолько глубоки и поучительны, что многие называют ее новым Цоем или Высоцким.

А еще, такого сочного звука и светового шоу, как на концерте Риты Дакоты, вы больше нигде не услышите.

Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович). Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 декабря, «Легенды Русского Рока 2», 12+

Где: концертный зал МГУ имени адмирала Невельского, улица Верхнепортовая, 66В.

Во сколько: в 17:00.

Поклонники рока услышат знакомые мелодии из композиций известных групп – «Кино», «Мумий Тролль», «Ария», «БИ-2» и другие произведения в переложениях и обработках для эстрадно-симфонического оркестра в исполнении оркестра МГУ имени адмирала Невельского.

Художественный руководитель и дирижер – Анатолий Якименко.

24 декабря, «Карнавальная ночь», 6+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 18:00.

Концерт, где вы сможете насладиться музыкой из любимых новогодних комедий – «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», а также из всеми любимого мультфильма – «Ну, погоди!» в исполнении музыкантов эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии.

25 декабря, «Top Of The Pop. Новогодний хит», 6+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 18:00.

Шоу-программа «Золотых» хитов российской эстрады в исполнении артистов филармонии – Юлии Макеич, Николая Бурова, Дмитрия Сабитова, Александра Пстыги и группы «COIN».

Не упустите возможность послушать любимые песни в живом исполнении и окунуться в атмосферу ностальгии.

29 декабря, «New Year Party 2023», 6+

Где: Феско-холл, улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Новогодняя вечеринка с оркестром, под дирижированием Дмитрия Бутенко.

Организаторы решили сделать сюрприз и скрыли репертуар, имена самих вокалистов. Но обещают, что настроение, заряд добрых и радостных эмоций останутся с вами после концерта еще надолго.

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