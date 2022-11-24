Какие концерты пройдут во Владивостоке в декабре 2022

В декабре 2022 года жителей и гостей Владивостока ждут разнообразные концерты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Традиционно, последний месяц уходящего года насыщен новогодними концертами – легендарные исполнители, группы, музыка из советского кинематографа. Все для того, чтобы жители смогли «поймать» это сказочное настроение и окунуться в атмосферу праздника. «Комсомольская правда – Владивосток» – о том, что послушать в декабре 2022.
Где: гастро-бар «Кооператив», улица Фонтанная, 2а.
Во сколько: в 00:00.
Артур Шмыгин, он же Luxor, популярный российский рэп-артист. Исполнитель и автор таких известных хитов как LUV, «Научи меня любить», No cry в дуэте с Люсей Чеботиной и «Чужие люди».
Где: Владивостокский цирк, улица Светланская, 103.
Во сколько: в 19:00.
Большой ретро-концерт, на котором прозвучат любимые песни звезд второй половины 20 века.
Лучшие составы и группы – «Комбинация», Кай Метов, «Технология», «Белый Орел», «Божья Коровка», Александр Добрынин, «Мечтать». Настоящий фейерверк хитов и любимых песен, которые поет и знает вся Россия!
Кай Метов – один из участников насыщенной программы.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Где: клуб Водолей, переулок Павленко, 6.
Во сколько: в 21:00.
Большой сольный концерт молодой группы из Владивостока. Ребята играют инди-рок с элементами пост-панка, фолка и шугейза.
Впервые прозвучит новый материал, а также знакомые и полюбившиеся уже многим песни – «Миражи», «Недотрога», «Не ты не я» и другие.
Солистка Hehehe Екатерина Полушкина.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Где: клуб Zabriskie Point, улица Набережная, 9.
Во сколько: в 23:00.
Единственный в России трибьют группы «Кино». Музыканты в мельчайших деталях воссоздают концерт коллектива-легенды, на творчестве которого выросло не одно поколение, чьи песни остаются актуальными и сейчас – «Кукушка», «Группа крови», «Красно-желтые дни», «Хочу перемен».
Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.
Во сколько: в 20:00.
Популярная белорусская певица, композитор, автор, участница музыкального шоу «Фабрика звезд-7». Рита писала треки для Зары, Елки, Светланы Лободы и других известных исполнителей.
Слова песен настолько глубоки и поучительны, что многие называют ее новым Цоем или Высоцким.
А еще, такого сочного звука и светового шоу, как на концерте Риты Дакоты, вы больше нигде не услышите.
Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович).
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Где: концертный зал МГУ имени адмирала Невельского, улица Верхнепортовая, 66В.
Во сколько: в 17:00.
Поклонники рока услышат знакомые мелодии из композиций известных групп – «Кино», «Мумий Тролль», «Ария», «БИ-2» и другие произведения в переложениях и обработках для эстрадно-симфонического оркестра в исполнении оркестра МГУ имени адмирала Невельского.
Художественный руководитель и дирижер – Анатолий Якименко.
Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.
Во сколько: в 18:00.
Концерт, где вы сможете насладиться музыкой из любимых новогодних комедий – «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», а также из всеми любимого мультфильма – «Ну, погоди!» в исполнении музыкантов эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии.
Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.
Во сколько: в 18:00.
Шоу-программа «Золотых» хитов российской эстрады в исполнении артистов филармонии – Юлии Макеич, Николая Бурова, Дмитрия Сабитова, Александра Пстыги и группы «COIN».
Не упустите возможность послушать любимые песни в живом исполнении и окунуться в атмосферу ностальгии.
Где: Феско-холл, улица Верхнепортовая, 38.
Во сколько: в 19:00.
Новогодняя вечеринка с оркестром, под дирижированием Дмитрия Бутенко.
Организаторы решили сделать сюрприз и скрыли репертуар, имена самих вокалистов. Но обещают, что настроение, заряд добрых и радостных эмоций останутся с вами после концерта еще надолго.
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