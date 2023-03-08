Цифровой дозор: можно ли обмануть платную парковку во Владивостоке

Коммерческий директор ООО «Цифровое Приморье» ответил на главные вопросы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые платные парковки заработали во Владивостоке в ноябре прошлого года. Однако за прошедшие несколько месяцев стало ясно, что сервис вызывает много вопросов: то стоянка спрятана под снегом, то штраф прилетит без фото и постановления. В феврале и вовсе обсуждалась громкая история, которая до сих пор не дошла до логического финала: приморец получил 15 штрафов на 22 тысячи рублей – и до сих пор оставалось неясным, действительно ли мужчина нарушил правила.

О недостатках системы, пресечении хитростей и других значимых для города проектах в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 ФМ) рассказал Павел Васильев, коммерческий директор «Цифрового приморья».

– Недавно житель Владивостока рассказал нашему корреспонденту, что за несколько минут он получил 15 штрафов за неправильную парковку. Это ошибка системы или человека?

– Мужчина действительно получил 15 штрафов, но были они за разные дни. Сам механизм вынесения постановления административными комиссиями выглядит как длинная цепочка. «Паркрайт» (так называют комплекс, которым оснащают спецавтомобиль. – Прим. ред.) фиксирует нарушения и передает данные комиссии, там нарушения разбирают и запрашивают данные о собственнике у подразделения ГИБДД. Затем административная комиссия вводит данные в систему и выносит постановление.

– То есть, если штраф не пришел в день неоплаты, еще рано радоваться?

Павел Васильев в радиостудии «Комсомольской правды» во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Да. По закону у административной комиссии есть 60 дней на вынесение постановления, в этот промежуток времени они обязаны принять решение. Если вы припарковались, а штраф не пришел, это не значит, что этого не случится позже.

– В других случаях можно проверить, был ли технический сбой?

– По обращениям от людей вроде «я оплатил» или «я не парковался» проводим проверку. Если бывают сбои в системе, то незначительные, они не приводят к наказанию жителей.

– А как «Паркрайт» собирает информацию?

– «Паркрайт» – это установленный в автомобиле прибор, который работает в автоматическом режиме. Он фиксирует номера и направляет данные в систему. Она, в свою очередь, определяет, оплачена парковка или нет. Уже на основании этого система направляет информацию для вынесения постановления.

– Заметна стала тенденция, когда автолюбители снимают номера с машин. В таком случае этот прибор не сможет зафиксировать нарушение.

– Да, не сможет. Согласно порядку пользования платными парковками, остановка с закрытыми или снятыми номерами в зонах платной парковки запрещена. Но это также ведет к последующему вынесению постановлений, только уже не в автоматическом режиме, а вручную – административной комиссией.

– Может ли «ПаркРайт» заснять машину, припаркованную вне зоны платной парковки?

– Система автоматическая и может совершать ошибки, например, такие. Здесь как раз и работает административная комиссия. Постановление в таких случаях не выносится.

– Какими способами на данный момент можно оплачивать стоянку?

– Всего их четыре: через портал, паркомат, мобильное приложение или через смс-сообщение. Рекомендую использовать приложение – оно позволяет быстро оплатить парковку и еще вернуть деньги за неиспользованные часы.

– Ходят слухи, что паркоматы отключаются, если нет электричества в районе.

– Это неправда. Устройства работают от солнечной энергии. Аккумуляторы заряжаются постоянно и к сети не подключены.

– В зимнее время у жителей возникали нарекания, что не везде видно разметку: непонятно, платная парковка или нет. Кто должен убирать снег с этой разметки?

– Эта территория полностью принадлежит городу, поэтому уборка снега ложится и на администрацию, и на нас. Эту систему мы пока отрабатываем. Есть у нас выводы по поводу разметки в любое другое время года: возможна замена синей разметки на белую, так как в некоторых условиях она незаметна. Однако это не освобождает от оплаты парковки, соответствующие обозначения и дорожные знаки всегда расположены в зоне платной парковки.

– Кроме организации умных парковок «Цифровое Приморье» занимается еще и умными светофорами. Показали ли они свою эффективность?

– Да, буквально на днях Центр организации дорожного движения Владивостока отчитался, что умные светофоры в адаптивном режиме показали эффективность на пересечении улицы Русской и проспекте 100-летия Владивостока, в районе остановки Дальпресс. Там регуляторы полностью автоматические, то есть, сами определяют длительность красного и зеленого сигнала.

– Отвлечемся от автомобильной темы. К началу учебного года во многих школах Владивостока и края установили турникеты и системы видеонаблюдения. Как можно оценить эту работу?

– У нас уже есть положительная обратная связь от школ. В учебных заведениях теперь обеспечена безопасность – школьники ходят по карточкам, и все к этому привыкли. Система предусмотрена пока в четырех городах, возможно расширение в будущем.

– Над какими проектами вы работаете сейчас?

– Плотно занимаемся реализацией сервиса школьного питания, чтобы его можно было беспроблемно оплачивать. Введенные в будущем карты станут аналогом транспортных карт.

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