Китайская сторона еще не готова принимать туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В середине февраля в Приморье после долгого перерыва приехала группа китайских граждан. Возобновилось соглашение с Китаем о безвизовых туристических групповых поездках (приостановленное из-за COVID-19). Приморцы уже планируют шоппинг в Поднебесной, обеды в местных ресторанах, но на какие сроки ориентироваться? О том, когда стоит ожидать безвизового посещения Китая в реальности, в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 ФМ) рассказал Арсений Петрович Крепский, руководитель агентства по туризму Приморского края.

– Несколько компаний предлагали нашим туристам посетить Суйфэньхэ с 20 по 26 февраля. Удалось ли кому-нибудь организовать поездку?

– Давайте сразу определим понятия. Не все, кто едет в Китай или возвращаются оттуда, – туристы. И не каждая группа – безвизовая. Основной турпоток, который ездил из Приморья в Китай и в обратную сторону, это групповые безвизовые обмены в рамках правительственного соглашения. То есть, вам не нужно получать визу, но вы перемещаетесь только в составе группы по определенному маршруту, живете в гостиницах, которые заявлены изначально. И самое главное – из нашей страны в Поднебесную вас отправляет строго уполномоченная организация. Все хотят именно этого, ведь такая поездка гораздо дешевле. И такого пока, к сожалению, нет. Мы ждем от китайской стороны список туроператоров, которые будут отправлять их граждан к нам и принимать россиян в Китае.

– Нас заинтересовали объявления на разных площадках. Писали всякое. Например: «11 800 рублей – и вы без визы поедете в Китай! Но пока не знаем, когда…»

– Хочу предостеречь всех: безвизового сообщения как такового еще нет. Сейчас есть разные форматы путешествий в Поднебесную: деловая поездка, правительственная делегация, спортивная, культурная, с бизнес-миссией. Но здесь все равно нужна виза, поэтому поездка обойдется в районе 11 тысяч рублей, а не, например, пяти, как мы привыкли.

– Какова ситуация с безвизовыми туристическими группами на сегодня?

– Ждем список туроператоров от китайских коллег, который позволит совершать такие путешествия. С нашей стороны все готово: во время пандемии мы формировали наши списки, подавали необходимые документы сначала в Ростуризм, потом в Минэкономразвития. Китай пока не может назвать сроки готовности. Они боролись с коронавирусом. – Изменится ли что-то в оформлении медицинских страховок?

– Все, кто въезжают сейчас в Китай, должны заранее заполнить на сайте китайской таможни «паспорт здоровья». Там ты указываешь свои социальные контакты за предыдущие недели. Еще нужно иметь при себе сертификат об отрицательном ПЦР-тесте. Хотя есть информация, что будут использовать экспресс-тесты.

– Как сейчас дела в Китае?

– Там, конечно, ждут гостей, в том числе из России. Но понятно, что китайские гостиницы, магазины, экскурсоводы, туроператоры тоже хотят услышать конкретную дату, чтобы целенаправленно начать подготовку. Сейчас, например, проезжая мимо гостиницы в Хуньчуне, можно заметить, что у нее не вымыты окна. Мелочь, но мы понимаем, что полноценно готовиться к туристам еще не начали.

– Что спрашивают жители Поднебесной о России?

– Раньше нам задавали вопросы туроператоры, которые ориентировались на гостей из ближайших к нам провинций. Спрашивали про туры выходного дня, шоппинг, мед, янтарь, одежду, украшения. Сейчас мы видим интерес со стороны «высокого класса» жителей Китая, что рассчитывают на индивидуальные поездки, знакомство с культурой Приморья и России. Наш край ведь видится многим как транзитная точка путешествий по РФ. Еще идет переориентация на въезд в Приморье через авиационное направление.

– Потому что они комфортнее дорожного путешествия?

– Во-первых, да. Во-вторых, это увеличение срока. Когда ты едешь на 1-2 ночи и твой тур стоит, условно, 10 000 рублей, ты готов мириться с минимальным комфортом. Когда поездка обходится в 50-100 тысяч рублей, ты хочешь максимально эффективно использовать все время, отпущенное на отпуск.

– Каков предполагаемый срок начала безвизового обмена?

– К лету. Такая информация есть от китайских коллег. Это будет актуально для всей страны: мы фиксируем работу московских и питерских коллег, и Минэкономразвития как федерального координатора.

– Будет ли больше авиарейсов между Китаем и Владивостоком?

– Мне известно, что есть интерес к развитию и пассажирского, и грузового сообщения. И регулярного, и чартерного. С конца марта открывается Харбин, в проработке – Пекин и Шанхай. В рамках поездки в Яньцзи мы обсуждали, что Яньбянь (Корейский автономный округ) станет своеобразным хабом для Китая. Там есть международный аэропорт, и хочется, чтобы он аккумулировал в себе тот поток, который нацелен на Приморье. А там, в зависимости от логистики: кто-то автобусом, кто-то самолетом будет добираться до нашего региона.

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