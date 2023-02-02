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Не успели закончиться новогодние каникулы, как появилась информация – в Приморье откроется граница с Китаем, и в Поднебесную вновь можно будет попасть как турист. 8 января большегруз первым попал из России на территорию соседней страны, однако именно пассажирское сообщение все еще оставляло множество вопросов. До этого дня. В четверг, 2 февраля, прошли переговоры между руководителем агентства международного сотрудничества региона Алексеем Старичковым и мэром Суйфэньхэ Ван Лэйем. После общения за закрытыми дверями спикеры вышли к журналистам с новостями. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о главных тезисах.

ПРО ЭКОНОМИКУ

– Долгие три года не было возможности встречаться с нашими китайскими партнерами. Причина тому всем хорошо известна – пандемия COVID-19, – начал пресс-подход Алексей Старичков.

Крайне важная тема – это экономическая составляющая. Алексей Юрьевич озвучил, что стороны обсудили вопросы функционирования пунктов пропуска, как автомобильных, так и железнодорожного. Когда только ввели ограничения, то количество транспортных средств, пересекающих границы, резко сократилось. Это были крайне маленькие цифры: 10-15 машин. Изменение условий сразу же положительно сказалось на обстановке: во вторник, 31 января, проехало целых 80 грузовых автомобилей.

– Поэтапная работа с китайскими коллегами, и прежде всего с партнерами из Суйфэньхэ, позволила выйти на допандемийные параметры, – отметил Старичков и сразу добавил, что приморские пункты пропуска подошли к пределу инфраструктурных возможностей. – Есть понимание, что достичь увеличения объемов торговли без продления режима работы пунктов пропуска будет уже очень сложно.

Как рассказал руководитель агентства международного сотрудничества, китайская сторона, в частности Суйфэньхэ, уже готовится организовать бизнес-миссию из предпринимателей, которые заинтересованы в покупке качественной сельхозпродукции из Приморья.

ПРО ТУРИЗМ

Отметим, что обе стороны хотят возвращения полноценного туризма. О возобновлении авиасообщения говорили ранее, однако никакой конкретики пока нет. Зато сегодня стало известно, делегаты обсудили запуск поездов между Суньфэйхэ и Владивостоком. В настоящее время приморские власти ожидают подтверждения от государственных органов КНР о готовности возобновить обмен тургруппами.

– Господин Ван Лэй согласился помочь нам в получении дополнительной информации, которая позволит нам в Приморье сделать вывод, какие процедуры остались не исполнены, для того, что безвизовые обмены возобновились в самое кратчайшее время, – заявил руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

К сожалению, на встрече не обсуждались точные сроки, поэтому туризм – как раньше, во всей его красе – пока имеет крайне размытый горизонт.

Однако, как заявил мэр приграничного китайского города, гостиницы Суйфэньхэ готовятся открыть свои двери и «принять русотуристо». Сейчас приведены в порядок примерно около 1000 номеров.

ПРО ВИЗЫ И ДОКУМЕНТЫ

Тех, кто уже «на низком старте» и готов сорваться в Китай, останавливает лишь один момент – а что насчет визы?

– По визе можно, без визы пока нет, это в процессе возобновления, – сказал в беседе с корреспондентом «КП – Владивосток» Арсений Крепский. – Это всегда взаимный процесс, мы китайской стороне обозначили условия, они нам – свои. Нормы Соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года всех устраивают, а вот процедуры их реализации – нет. Это касается оформления страховок; все понимают, что остается риск заболевания, и в таком случае страховка становится краеугольным камнем. Было бы хорошо ее расширить. Если раньше она носила добровольный характер, то теперь это необходимо.

И еще важный момент: ранее всех обнадежили (да и, наверное, сами обнадежились), что вновь ворваться в «Суньку», отовариться и поесть габаджоу в местном ресторанчике можно уже будет в первой половине февраля. Вот только, огорчил нас Арсений Крепский, увы, придется подождать еще. В феврале полноценного возвращения двустороннего туризма можно не ждать.

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