Из особых примет у сбежавшего – татуировки на обеих руках до внутренней стороны локтя. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В социальных сетях появилась информация, что в Артеме, Заводском, а также в селе Кневичи выставлены экипажи ДПС. Полицейские проверяют буквально каждую машину на въезде и выезде. По неподтвержденной пока информации, в Приморье объявлен план-перехват в связи с побегом убийцы из ИК-20, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все, что известно на данную минуту: минувшей ночью четверга, 9 марта, из исправительной колонии № 20 сбежал заключенный. По предварительной информации, мужчина был осужден за несколько преступлений, среди которых и разбой, и убийство. Отбывал свое наказание приморец с 2010-го, и ему оставалось еще четыре года. Судя по всему, теперь этот срок явно увеличится.

Ориентировка на сбежавшего из колонии преступника. Фото: Telegram-канал приморского адвоката Максима Чихунова.

Из особых примет у сбежавшего – татуировки на обоих предплечьях. Шрамов на лице, которые бы бросились в глаза, нет. Осужденный был одет в черную одежду. Также известно, что мужчина уже не раз бывал за решеткой.

В связи с побегом заключенного в прилегающих к колонии населенных пунктах объявлен план-перехват. Автомобилистов останавливают в Артеме, Кневичах и Заводском, осматривают автомобили. Предполагается также, что преступник может находиться в районе Шкотово и Штыково.

– Дороги на Заводской блокированы ДПС. Идет досмотр. Ищут сбежавшего, – сообщил в своем telegram-канале приморский адвокат Максим Чихунов.

Редакция «КП – Владивосток» уже запросила комментарии у полиции, а также у ГУФСИН России по Приморскому краю. Пока что информацию не опровергли и не подтвердили.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:52

В пресс-службе ГУФСИН по ПК подтвердили побег с участка колонии-поселения. Там осужденных содержат без охраны, но под надзором администрации. Как оказалось, туда мужчину перевели недавно (убийцы в колонии-поселении, как правило, не пребывают), в 2022 году, вероятно, за хорошее поведение.

ГУФСИН просит помощи в поисках Ивченко В.А. Фото: пресс-служба ГУФСИН Приморья

– В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание разыскиваемого. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов и оказать содействие в его поиске. Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, нос средний, слегка свернут вправо, лицо овальное, уши средние.<...> На правой стороне шеи татуировка в виде шестиугольной звезды. <...> Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ивченко В.А., убедительная просьба сообщить по телефонам в отдел розыска – 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурную часть – 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции, – сообщили редакции в ведомстве.

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