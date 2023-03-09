Приморцы повстречали белуху со шрамом в проливе Старка

Для большинства из SUP-райдеров это была первая встреча воочию с белухой. Фото: Максим Киданов

Группа любителей прогулок на сап-досках решила устроить небольшое путешествие по островам, это их любимое ежегодное увлечение. В этот раз к ним присоединился необычный сопровождающий – белый кит. Он проследовал за людьми из пролива Старка до мыса Ликандера к красным пляжам на Попова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Белуха ныряла рядом, вставала под доски, прикасалась головой к ним, давала гладить себя, переворачивалась вверх брюшком. Видно было, что ей все это очень интересно. На боку кита мы заметили – насечки через равные промежутки. Скорее всего ее винтом так резануло. Но она не потеряла веру в людей, так нежно с нами «общалась», – поделился своими впечатлениями Александр Михайлов.

Для большинства из SUP-райдеров это была первая встреча воочию с белухой. Такого приключения с этим милым представителем вида зубатых китов из семейства нарваловых они и представить себе не могли.

По словам Александра, белухи часто плавают на популярных маршрутах где много сапбордистов. В этом случае сложно общаться с животным. А его группе повезло. Навигация еще не открыта, а это значит, что нет в акватории катеров и лодок. К тому же там, где плавали любители сапа, редко кто бывает.

Прекрасная белуха. Фото: Максим Киданов

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как двух белух заметили в проталине у Токаревского маяка. Мормлеки грациозно выныривали из воды, показывая приморцам свои спины. В какой-то момент они и вовсе подплыли слишком близко к людям, которые отреагировали на это восторгом и достали свои телефоны, чтобы запечатлеть белоснежных красавиц.

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