Двух грациозных гостей встретили жители Владивостока в районе Токаревского маяка

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Морские обитатели продолжают удивлять жителей Владивостока. Кадры белух, которые подплыли близко к людям, быстро разлетелись по социальным сетям, а поделился ими Проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.

Двух белух заметили в проталине у Токаревского маяка. Мормлеки грациозно выныривали из воды, показывая приморцам свои спины. В какой-то момент они и вовсе подплыли слишком близко к людям, которые отреагировали на это восторгом и достали свои телефоны, чтобы запечатлеть белоснежных красавиц.

По словам Александра Кайдановича, в акваторию приплыли и нерпы, но их он снять не успел.

Не первый раз в районе Токаревского маяка жители и гости приморской столицы встречают морских обитателей. Видеографам «Комсомольской правды – Владивосток» удалось снять двух белух, правда, чтобы получить хорошие кадры, пришлось потрудиться, ведь эти млекопитающие всплывали лишь на две-три минуты. А в районе Де-Фриза приморский фотограф запечатлел четырех ларг, которые грелись на солнце.

Не исключено, что белухи, приплывшие к Токаревскому маяку – бывшие узницы «китовой тюрьмы». Трогать и кормить этих мормлеков не рекомендуется, ведь они могут привыкнуть к человеку и перестанут самостоятельно добывать себе пищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удивительный подводный танец белух у Токаревского маяка во Владивостоке попал на видео

Кадры запечатлели видеографы «КП – Владивосток» специально для читателей (подробнее)

Кадры необычных приморских гостей покорили пользователей социальных сетей

Фотограф из Приморья рассказал «Комсомолке» о своей встрече с ларгами (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.