Камчатка подключилась к шефству над восстановлением Донбасса

Солодов осмотрел разрушенные школы и детский сад. Фото: Telegram-канал губернатора Камчатки

Глава Камчатки Владимир Солодов, как и коллеги среди дальневосточных губернаторов, лично прибыл в подшефные территории Донбасса накануне, 24 ноября. Дальний Восток взял курс на помощь разрушенным субъектам ДНР еще в начале октября – теперь к этому шефству подключилась и отдаленная Камчатка. Это уже восьмой регион, помогающий восстанавливать Донбасс.

Солодов посетил города Светлодарск и Седальцево, поселок Мироновоское. В первом пункте чиновник лично обсудил насущные вопросы с Максимом Козловским, чтобы обсудить восстановление школ и больниц. Во время диалога управленцы прошлись по самым «проблемным» объектам. До 30 ноября полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым поручено восстановить линии электропередач в Светлодарске. Детский садик в городе хотят отремонтировать сразу после того, как вернут электричество и отопление.

– Направили [с Камчатки - прим.] 12 тонн груза, чиновники рассчитывают, что в ближайшее время местные жители получат индивидуальные наборы с продуктами питания и средствами личной гигиены. Каждый сформированный набор, по данным камчатских властей, весит около 15 килограммов, – рассказали в администрации Светлодарска.

Более того, Солодов в рамках подписанного соглашения между Камчаткой и администрацией города передал Максиму Козловскому две единицы коммунальной техники. Об этом рассказал глава Дебальцева Игорь Захаревич.

Глава Камчатки на подшефных территориях пробудет два дня. О решении подключиться к помощи ДНР Солодов заявил в конце октября. Подробнее о том, как другие регионы Дальнего Востока восстанавливают полуразрушенную инфраструктуру Донбасса – в отдельном материале «КП».

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