Вокзал Владивосток. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прав был Пушкин, когда говорил, что нет веселий там, где нет любви. Однако история, произошедшая из-за светлого чувства во Владивостоке, смешной может показаться только читателям. 20-летнему безработному юноше грозит серьезный срок за ложное сообщение об акте терроризма – так, по его словам, он хотел отомстить службе безопасности движения за то, что не успел попрощаться с возлюбленной на перроне. Об истории стало известно из сообщения пресс-службы УТ МВД по ДФО. «Комсомолка» публикует рассказ со всеми известными редакции деталями.

Ожившая сцена из рязановского «Вокзала на двоих» произошла у одной из платформ во Владивостоке. Увидев сотрудницу безопасности ж/д вокзала, подозрительный молодой человек сообщил ей, что пути и здание заминированы. Все экстренные службы поднялись на уши: эвакуацию проводить не потребовалось, однако с применением розыскной собаки тщательно осмотрели платформу. Взрывных веществ не нашли. А вот подозреваемого обнаружили быстро.

Поняв, что получено лжесообщение о минировании, сотрудники службы безопасности вернулись к молодому человеку и задержали. Мотивом обиженного оказалась месть. Охрана, по словам молодого человека, обязала его зайти на перрон через рамку металлодетектора. Таковы правила – именно из-за них молодой человек опоздал на прощание с девушкой.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по статье – до трех лет лишения свободы (либо принудительные работы на тот же срок).

Волна лжеминирований – частое явление для городов Дальнего Востока. Сообщения об этом во Владивостоке появляются регулярно, и мотивы многих «информаторов» остаются нераскрытыми.

ПО ТЕМЕ

Поступили сообщения о минировании судов по всему Приморью

Силовики проверяли сразу несколько административных зданий (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.