Стало известно, когда зимние морозы вторгнутся в Приморский край

По всему Приморскому краю 28-29 ноября пройдут осадки в виде снега. Фото: Олег УКЛАДОВ

По всему Приморскому краю 28-29 ноября пройдут осадки в виде снега, дождя и снега с дождем. Местами они достигнут сильных значений, достигая количества в 15-35 миллиметров при дожде со снегом и 6-15 миллиметров при снеге, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

По данным специалистов, днем 29 ноября в край начнет вторгаться холодная воздушная масса, температурный фон понизится. В следующие сутки (30 ноября) перепад среднесуточных температур воздуха составит 7-10 градусов. В ночь на 30 ноября по всей территории края ожидаются морозы до -8…-22 °C, дневные температуры не превысят -7…-17 °C. На большей части края усилится северо-западный, западный ветер до 15-20 метров в секунду, на побережье порывы до 25 метров в секунду.

На дорогах региона ожидается гололедица, снежный накат, в отдельных районах налипание снега на провода и деревья. Значительные колебания температурного фона могут привести к образованию гололеда.

– Оптимальный вариант – это вообще в понедельник не выезжать из дома на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, а еще лучше перейти на удаленный вариант работы. Если все же пришлось на работу приехать, то хорошо бы уехать домой после обеда, оптимизировав нагрузку на транспорт и дороги, поскольку непогода может по времени совпасть с часом пик. Такие действия жителей города позволят минимизировать количество транспорта на дорогах, позволят соответствующим службам принимать более эффективные меры в борьбе со снегом и гололедом, а главное — позволят сберечь здоровье многим и многим, – высказался главный синоптик края Борис Кубай.

Напомним, из-за непогоды ночью 26 ноября некоторые участки дорог в Приморье сковал гололед. Десятки автомобилей не смогли продолжить движение на скользких перевалах. Дорожные службы занимались ликвидацией последствий непогоды в Лазовском и Партизанском районах.

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