Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный циклон, который надвигается на Приморье, вызовет в крае осадки. Синоптики Примгидромета объявили штормовое предупреждение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали специалисты, с 12 марта по ночь 13 числа на большей части территории края ожидается сильный мокрый и простой снег. За 12 и менее часов выпадет около 6-17 миллиметров, при смешанных осадках – 15-25 миллиметров, в некоторых районах – до 20 миллиметров.

Из-за снегопада на дорогах ожидается гололедица и снежный накат, местами метель с порывами ветра в 15-20 метров в секунду, на побережье – 27 метров в секунду.

Из-за надвигающегося циклона ГУ МЧС России по Приморью приведено в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края не выезжать за пределы город и сел, а также на популярные туристические маршруты. Водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах. Из-за сильного ветра могут упасть слабо закрепленные конструкции, поэтому не стоит находиться на открытом пространстве.

Если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП, необходимо позвонить по телефонам: 101 или 112.

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