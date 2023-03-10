Площадь предприятия охватит 137 гектаров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Надеждинского района в Приморье продолжают выступать против строительства мусорного полигона возле поселка Городечный. Среди нескольких населенных пунктов правительство региона планирует развивать экологический кластер, в котором будет проводиться сортировка и переработка твердых коммунальных отходов из Владивостока, Артема и Надеждинского района. Верить этим словам простые люди отказываются, ссылаясь на то, что на месте построят обычную свалку для захоронения ТКО. Они предполагают, что, объект может загрязнить большой источник пресной воды – Пушкинскую депрессию. На защиту природы встали даже школьники села Тереховка, дети записали видеообращение к президенту России. Как комментируют ситуацию в региональном правительстве, что считает природоохранная прокуратура и причем здесь дальневосточные леопарды – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Комплекс расположится возле магистрали Владивосток-Уссурийск. Фото: Яндекс.Карты

ОФИЦИАЛЬНО

В конце июля 2022 года правительство Приморского края заключило концессионное соглашение о строительстве комплекса по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Исполнением госзаказа выступает ООО «Полигон», входящее в состав красноярской ГК «Кашалот».

Ежегодные пропускные мощности полигона должны составить 58 тысяч тонн мусора. 15% от общего объема (полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл) компания планирует перерабатывать во вторсырье. 30% отходов подвергнется компостированию под биогаз и грунт для отсыпки полигона. Площадь предприятия охватит 137 гектаров.

По словам зампреда правительства Елены Пархоменко, регион остро нуждается в объекте. Его открытие создаст рабочие места для жителей поселков Городечный, Оленевод, села Тереховка и ж/д станции Барановский. Сейчас рядом с этими населенными пунктами идет строительство экотехнопарка. В ноябре 2023 года предприятие займется утилизацией покрышек для их переработки в резиновую крошку. В совокупности объекты станут основой для создания экологического кластера в Надеждинском районе.

МНЕНИЯ

Местные жители, узнав о том, что возле их домов появится несколько центров по переработке мусора, воспротивились проекту. В апреле 2022 года администрация Надеждинского района опубликовала документ о внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения. По бумагам несколько участков перешли в зону размещения твердых коммунальных отходов и их обработки.

По словам главы министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимира Бабича, выбор места для полигона учитывает «схему потоков транспортирования ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной приказом минприроды от 8 декабря 2021 года».

В обращении депутатов думы Надеждинского района к и. о. главы муниципалитета Денису Катренко, заверенном четырьмя подписями, утверждается, что общественные слушания по поводу изменения были организованы в день размещения документа. При этом прокуратура Приморского края установила: «оповещение и проведение публичных слушаний содержали в себе недостоверные сведения о времени их проведения».

В конце декабря-начале января собрания жителей населенных пунктов все-таки состоялись. Их суммарно посетили около 600 человек. На каждой из встреч проект находил своих противников. Несмотря на то, что Денис Катренко пообещал составить по факту совещания протокол для подрядчика, который обязан учесть точку зрения населения, он сам поддержал эту инициативу.

Затем перед населением выступил глава департамента внутренней политики края Захар Овчинников. Он предложил создать рабочую группу, куда войдут жители, которые будут контролировать график исследований. По какой-то причине чиновник акцентировал внимание на том, что комплекс строится только для Надеждинского района, а не для Владивостока и Артема.

– Нам было озвучено, что мощность полигона составит 200 тысяч тонн (неизвестно откуда взялись такие данные). Столько район не производит. Мусор будет вывозиться не только с Надеждинского района, но и с будущего города Спутник и полигона Холмистого. Также мы помним, что с Горностаем была проблема. Губернатор сказал, чтобы его ликвидировали, – высказалась в ответ одна из местных жителей, намекая на то, что отходы из Владивостока некуда вывозить.

Вслед за этим против строительства полигона внезапно высказались ученики школы №11 села Тереховка. Они (скорее всего, под чьим-то кураторством) записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили не допустить «экологической катастрофы Приморья».

– Комплекс по обработке и утилизации ТКО в Городечном строить нельзя. Это отравит реку Раздольная и всех ее обитателей; продукты горения загрязняют атмосферу, а мы должны дышать чистым воздухом; источники пресной воды станут непригодны для употребления; сам комплекс будет расположен в менее чем 1000 метров от поселка (на деле это расстояние составляет больше 3 тысяч километров).

Расстояние до ближайшего населенного пункта. Фото: ЕГРН 365

В обращении дети напомнили о Пушкинской депрессии – подземных источниках Пушкинского месторождения (в 60-ти километрах к северу от Владивостока), которые якобы питают краевую столицу и другие населенные пункты пресной питьевой водой. Однако в управлении Роспотребнадзора Приморья привели другое мнение на этот счет:

– По обращению, поступившему из Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры для рассмотрения довода о возможном загрязнении источника питьевого водоснабжения, сообщает, что Пушкинская депрессия не является источником централизованного водоснабжения населения на территории Приморского края, – сообщили в ведомстве.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРИДОР

В правительстве края отметили, что перед строительством комплекс ТКО должен пройти Государственную экологическую экспертизу в соответствие со статьей 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». До тех пор, пока участок не пройдет проверку, реализовать проект не получится.

– В случае, если экспертной комиссией в ходе проведения ГЭЭ выявляется несоответствие представленной к рассмотрению проектной документации требованиям действующего природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства, такие материалы подлежат отрицательному заключению ГЭЭ и невозможности получения разрешения на реализацию объекта капитального строительства.

Причин не запускать строительство комплекса может быть несколько. Помимо того, что местные жители высказывают свое недовольство объектом, на участок есть претензии со стороны ФГБУ «Земля леопарда», который выступает за соединение национального парка и Уссурийского государственного природного заповедника экологическим коридором.

В правительстве отмечают: «данное мероприятие запланировано в целях реализации Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Минприроды России от 02.07.2010 №25-р».

В январе 2022 года в Надеждинском районе фотоловушка впервые зафиксировала леопарда. В письме губернатору Олегу Кожемяко с подписью директора ФГБУ Виктора Бардюка утверждается, что численность хищника за последние 10 лет выросла до 110 особей. Краснокнижное животное возвращается в естественный ареал обитания. Чтобы популяция дальше продолжила размножаться, минуя опасность (которую создает пересечение Транссиба и автомагистрали), необходимо создание особо охраняемой территории (ООПТ) или экологического коридора «Борисово-Барановский». Площадь такого «перехода» составила бы 50,4 тысячи гектаров.

Документ о создании ООПТ был одобрен в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия в развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Изменять природный ландшафт и вырубать леса в районе Барановского может оказаться под запретом, если проект будет принят. В настоящее время границы коридора еще не определены.

– Таким образом, на сегодняшний день природоохранные зоны в районе поселка Городечный не установлены, – отмечают в Минприроды. – Вместе с тем, при проектировании Комплекса по обработке, утилизации и захоронению ТКО, а также при установлении санитарно-защитной зоны объекта будут учтены ограничения, в связи с планируемым экологическим коридором, а возможность одновременной реализации комплекса и экологического коридора в Надеждинском районе будет оценена при проведении государственной экологической экспертизы федерального уровня. В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы, Комплекс не будет реализован.

Чем закончится эта история – пока неизвестно. Местные жители и активисты продолжат противостоять стройке, но насколько у них это удастся – покажет время. Сейчас депутаты требуют провести очередные общественные слушания. Известно, что 9 января 2023 года компания «Полигон» заключила контракт на проведение инженерно-технического проектирования объекта и выступила заказчиком услуг по руководству строительными проектами – исполнение по закупке должно завершиться 1 апреля 2024 года и 1 августа 2023-го. Общая стоимость работ составляет около 8,5 миллиона рублей.

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