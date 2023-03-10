«Валидоловый матч». Оставит ли Тамбиев «Адмирал» и что позволило клубу выйти в плей-офф

Матч был «валидольный». Фото: ХК «Адмирал»

Четвертый матч плей-офф между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» закончился поражением для владивостокцев. Главный тренер «моряков» считает, что в этой игре уфимцы были быстрее в атаке и сильнее в большинстве. Прошедшей ночью по владивостокскому времени в пятом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» принимал «Адмирал» и потерпел поражение. О том, как прошла игра, как в целом складывался сезон для «моряков» и откуда пошли слухи о смене тренера команды – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПРО ИГРУ

Матч, по словам пресс-секретаря «моряков» Евгения Баженова, выдался напряженным.

– Матч был «валидольный», мы установили рекорд КХЛ – 8,6 секунды понадобилось, чтобы закинуть две шайбы подряд. Счет открыл Александр Шевченко, вели 3:0. Уфимцев их арена гнала вперед, они сравняли, а в овертайме Шевченко поставил точку – дубль у него. Общий счет 3:4.

Это, кстати, не первый рекорд, который устанавливает «Адмирал». Голкипер команды Никита Серебряков не единожды забирался в хит-парады КХЛ, нападающий Прохор Корбит стал самым молодым игроком, закинувшим шайбу в плей-офф. Еще одна заслуга – третий в истории матч, который прошел без удалений. Речь о домашней игре 5 марта.

– Будем смотреть правде в глаза: в Уфе более крепкая команда с исполнителями высокого уровня. Но, как говорит наш главный тренер Леонид Тамбиев, терпение и философия позволили одолеть титулованного соперника, – рассказал Евгений Баженов.

ТРЕНЕР УХОДИТ?

В СМИ стала появляться информация о том, что главный тренер «моряков» Тамбиев получил новое предложение на следующий сезон. Пресс-аташе «Адмирала» сообщил, что такие «вбросы» происходят каждый раз.

– Есть те, кто пишут по делу, а есть те, которые «пишут, чтобы написать». У нас все идет своим чередом, я бы не стал обращать на это внимание. Да, предложения поступают, они могут поступать и каждый день, но это ничего не значит. Повода паниковать нет, хотя болельщики очень сильно переживают по этому поводу.

Пресс-секретарь ХК «Адмирал» Евгений Баженов в студии радио «Комсомольская правда – Владивосток». Фото: КП – Владивосток

ПРО СЕЗОН

Этот сезон, как говорит сам пресс-секретарь клуба, можно сравнить с самым первым в карьере «моряков» – тогда закладывалась основа клуба, был сильный состав, и команда показывала невероятную игру.

– Сейчас то же самое: в постпандемийный сезон заложили фундамент, Леонид Тамбиев присоединился к команде в конце прошлого сезона, сохранили костяк, и этот сезон пошел только в плюс. Игра не всегда была ровной, но всегда была уверенной. Команда нашла свой стиль, который, конечно, не всем нравится. Но с нашими исполнителями это, наверно, единственный вариант, который позволил показывать такой хоккей – зайти в плей-офф и давать бой «Салавату Юлаеву».

Самое главное, что команде удавалось успешно преодолеть все неудачные серии. Все это благодаря существующей философии, которую тренерский штаб и руководство прививают весь сезон. Речь идет о терпении.

– Когда команда ловит все шайбы, мало пропускает (плюс – потрясающая игра голкипера) – это залог успеха. У каждого игрока свои роли, – подчеркнул гость студии.

Следующий мат состоится уже в предстоящую субботу, 11 марта, в 17:00. ХК «Адмирал» вновь сразится с «Салаватом Юлаевым», но теперь уже «дома».

– Приходите и насладитесь хоккеем. Сейчас будет игра, которая, возможно, поставит точку в этом противостоянии. Будем доказывать, что Приморский край, Владивосток – не просто точка на карте КХЛ, а лучшее место для хоккея!

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