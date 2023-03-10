На высоте в 10 метров: 12-летняя девочка застряла на косогоре под мостом и не могла выбраться во Владивостоке

Маша застряла, решив скоротать путь. Фото: Роман КИРИЛКИН

Перепуганные очевидцы в районе Лазо, 8 в краевой столице организовали операцию по спасению девочки. 12-летняя Маша застряла на косогоре у Золотого моста, на место немедленно вызвали скорую помощь и спасателей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

К счастью, с ребенком все хорошо, но у нее повреждена рука, множество ссадин. С косогора Машу сняли сотрудники владивостокского поисково-спасательного отряда, забинтовали рану. Свой мотив дезориентированная девочка объяснила просто: говорит, хотела сократить путь, но других деталей рассказать не смогла. Куда шла – непонятно.

Ребенок был не на шутку перепуган: оно и понятно, столько внимания всего за 15 минут, не говоря о том, что в какой-то момент школьница думала, что не сможет выбраться. Машу временно «приютили» сотрудники офиса, угостили чаем со сладостями.

– Расплакалась внизу сильно... Я ее обняла, и девочка разрыдалась пуще прежнего. Бедняга. Колготки порваны, коленки в крови. Номеров родителей, к сожалению, не знает, – сказал корреспондент «КП».

Все завершилось благополучно: Машу забрали медики. К слову, совсем недавно почти такая же история развернулась в Приморье. Девочку парализовал страх на отвесной скале, и она пробыла более двух часов на вершине в ожидании помощи.

ПО ТЕМЕ

В Приморье девочка застряла на отвесной скале

Школьница пробыла в «ловушке» два часа (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.