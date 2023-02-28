В Приморье девочка застряла на отвесной скале

Около двух часов сотрудник полиции поддерживал беседой ребенка, пока к ним направлялись спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье спасатели выручили из беды 11-летнюю школьницу, которая забралась на отвесную скалу, но так и не смогла спуститься самостоятельно. Ребенка «парализовал» страх, два часа она провела на вершине в ожидании помощи.

Все началось с того, что в Дальнегорском районе две девочки решили покорить скалистую вершину, игра зашла слишком далеко, одна из них забралась так высоко, что не смогла спуститься самостоятельно. Детей заметил сторож местного водохранилища, он позвонил спасателям и рассказал, что ребенок попал в «ловушку» и без помощи специалистов тут не обойтись.

Высота, на которую забралась девочка, достигла 20 метров от подножия, под уклоном 75 градусов. К перепуганной школьнице поднялся полицейский, пока спасатели готовили снаряжение, чтобы помочь ей спуститься. Забираться на такую вершину сначала было интересно, но вот спуститься не получилось, она слишком сильно испугалась, что покатится по песку и камням вниз. Около двух часов сотрудник полиции поддерживал беседой ребенка, пока спасатели добирались к ним с необходимой экипировкой. Сам он помочь спуститься школьнице не мог, это было слишком опасно.

– Оценив обстановку, прибывшие на место происшествия сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ребенка в безопасное место и передали сотрудникам полиции, – рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.

Все это время вторая школьница ждала, когда спасут ее подругу. В итоге девочка отделалась испугом, никаких травм она не получила, медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Девочка не пострадала. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

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