В Приморье задержали заместителя главы Уссурийска

Максим Стефанков руководит управлением градостроительства. Фото: администрация УГО.

В пятницу, 10 марта, в Приморье сотрудники УЭБ и полиции совместно со следователями краевого СУ СК РФ задержали вице-мэра Уссурийского городского округа. Информацию об этом редакции подтвердил источник в правоохранительных органах. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток». Максим Стефанков руководит управлением градостроительства в Уссурийском городском округе.

Известно, что чиновника подозревают в мошеннических действиях, которые он совершил на территории Надеждинского района. События, которые только сейчас стали поводом для расследования, развернулись еще несколько лет назад. Тогда нынешний заместитель главы еще не занимал свой текущий пост.

По предварительной информации, Максим Стефаненко и заместитель главы Надеждинского района, который тогда занимал свой пост, придумали целую схему, как легко заработать. Чиновники находили «хорошую» землю в районе Де-Фриза, оформляли ее на инвалида, а уже потом участок продавался по рыночной цене. Иными словами, землю оформляли, чтобы избежать обязательные при этом торги.

Не исключено, что теперь по поводу законности таких сделок возникнут вопросы, которые придется решать в судебном порядке. Может быть, земли даже вернутся в муниципальный оборот. В таком случае могут пострадать добросовестные покупатели, которые когда-то просто купили землю у инвалида.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заведено уголовное дело по факту мошеннических действий. По подозрению в совершении преступления задержаны два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа.

– В настоящее время следователь СК ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все участники преступления, – сообщила старший помощник главы Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:23

По ходатайству следователя СК суд избрал фигурантам по уголовному делу о мошенничестве меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения фигурантов уголовного дела под стражу. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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