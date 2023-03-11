Лежал в пакете: за гаражами в Михайловке найден труп младенца

Малыша завернули в полиэтиленовый пакет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жуткое ЧП произошло в Приморье. В одном из населенных пунктов обнаружен пакет, внутри – труп младенца. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что вопиющий инцидент произошел в Михайловке. Там за гаражами местные жители обнаружили пакет с новорожденным. Ребенок к этому моменту уже был мертв. Погиб ли он при рождении, или же смерть наступила по каким-то другим причинам – пока неизвестно.

Как стало известно, в следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю об этом уже в курсе, ведомство проводит проверку. Теперь специалистам предстоит установить, обстоятельства смерти ребенка, как он оказался за гаражами, и кто роженица.

Вопросов пока больше, чем ответов. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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