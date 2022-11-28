Стал не нужен: в Приморье после ухода мужа на спецоперацию женщина решила избавиться от собаки

Собака растеряно скиталась по улицам и еще пока не понимала, что ее просто выбросили. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

С начала военной спецоперации на Украине жизнь людей очень сильно изменилась. Пока мужчин из Приморья отправляют в зону СВО, дома их остаются ждать жены, дети, матери, сестры и даже любимцы. Как оказалось, не все супруги готовы заниматься домашними питомцами, внимание которым раньше оказывал муж. Так случилось с двумя четвероногими из Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В центре внимания оказались два населенных пункта: Воздвиженка и Михайловка. «Героинями», если так можно выразиться, стали две местные жительницы, которые просто выдворили из дома собак. До этого «хвостиков» в любви и ласке растили мужья женщин. Мужчин мобилизовали, а жены решили, что ухаживать за собаками и дальше – это не для них.

ЛАБРИК

История о черном лабрадоре, настоящее имя которого до сих пор неизвестно, появилась в социальных сетях накануне. Подпись к фото гласит, что четвероногого выбросила на улицу женщина, чей муж отправился в зону СВО. Теперь «хвостику» ищут дом и новых любящих хозяев. Этим занимается фонд помощи бездомным животным «Надежда» в Уссурийске, и редакции удалось связаться с учредителем организации Еленой.

– Не хотят заниматься животным. Об этом рассказали соседи. Они же и подтвердили, что пока муж был дома, собакой занимались, мужчина гулял с ней всегда. Люди, прежде чем обратиться к нам, спрашивали у «хозяйки», заберет ли она собаку назад. Женщина сказала, что нет. К нам после объявления о поиске новых хозяев обращаются, но мы хотим найти семью, которая больше не будет возвращать животное: ни дети, ни подростки, ни студенты. Потом будем отслеживать судьбу собачки, вместе решать проблемы, если что.

Сейчас Лабрик в надеждных руках. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Собаку в фонде теперь ласково зовут Лабрик, как его звали до того, как он попал в руки волонтеров, – неизвестно. Пес, пробродив несколько дней по улице, был худоват, потерян и явно не понимал, куда теперь ему деваться. Но, как говорит Елена, по собаке было видно, что его любили.

– Не был забитым, им занимались, просто почему-то он стал ненужным.

Сейчас Лабрику чуть больше года, а попал он в фонд примерно семимесячным малышом. Вот уже несколько месяцев сотрудники фонда не теряют надежды найти для хвостатого заботливую и любящую семью.

БЕЗЫМЯННЫЙ ДОБЕРМАН

История с лабрадором – не единичный случай. Второй подобный произошел в Михайловке. Там женщина, оставшись с детьми одна, выпустила на улицу добермана. Сначала собаку посадили на цепь, но потом жительница Приморья решила избавиться от нее насовсем. Так несчастное животное оказалось на улице. Но, как известно, мир не без добрых людей: теперь доберману тоже ищут новых хозяев.

Собака, кстати, взрослая примерно три года, и судьба у нее изначально была тяжелой: когда-то хозяин животины, который сейчас тоже мобилизован, выкупил ее еще щенком у каких-то алкашей. В противном случае собака должна была стать, как бы ужасно это ни звучало, очередным ужином маргиналов. С тех самых пор доберман переехал в дом к мужчине. И вот спустя несколько лет снова оказался на улице.

Лабрадор, имя которого так и не удалось узнать. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Соседи женщины, которая так бездушно обошлась с четвероногим другом, пытались узнать у нее хотя бы имя питомца. Попутно, кстати, спросили, где собака, и собирается ли она возвращать ее домой. Как и в первой истории, ответ был получен отрицательный – бывшая «хозяйка» добермана без сожаления сообщила, что собака ей не нужна, «гуляет и пусть гуляет».

В фонде уверенны, что у двух этих историй обязательно будет счастливый конец, и новые любящие хозяева для «хвостиков» все же найдутся. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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