Выброшенные «игрушки»: как экзотические животные оказываются на улицах Владивостока

На снимке кошка породы каракал. Фото: Николай Галкин

Не раз уже мы писали о том, как в Приморском крае спасают то дикого кота, то леопарда. Да и видео встреч с тиграми на региональных дорогах тоже не редкость. Казалось бы, приморцев уже не удивить историями про диких животных, но появление енота в подвале жилого дома во Владивостоке стало громкой темой в СМИ и соцсетях. Мы задались вопросом, а сколько вообще необычных питомцев сталкиваются с такой судьбой, и какие виды попадают в эту печальную статистику? Заместитель директора зоопарка «Садгород» Алена Асновина рассказала «Комсомолке», какие экзотические звери оказываются брошенными на улицах города и почему.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Милые кошечки, игривые щенята, ленивые хомячки, дерзкие хорьки заполонили социальные сети. Однако есть смельчаки, которые идут дальше и тащат к себе в дом необычных животных. Из сообщений СМИ и постах в социальных сетях известно не только о многочисленных экзотических питомцах, но и о хищниках, живущих как в обычных городских домах, так и на дачных участках. Часто владельцы, не имея возможности продолжать содержать такую прихоть, просто оставляют бывшего любимца на улице.

– Часто к нам в зоопарк приморцы приносят игуан, попугаев, змей, пауков, черепах, енотов. Последних, кстати, отправляют к нам очень часто. Практически во всех случаях животные попадают к нам, потому что люди не знают, как их содержать.

НЕОБЫЧНО И ТРУДНО

Как ухаживать за кошкой и собакой известно многим, и то, у каждой породы есть своя особенность. Кто-то более шумный, а кому-то необходимо внимание хозяина почти 24 часа в сутки, но в целом метод ухода один, поэтому проблем практически не возникает. А вот как быть с той же черепашкой? Лапу не подаст, да и гулять как-то выходить не хочет. Совет один на все времена – изучайте информацию по уходу, прежде чем завести себе декоративного зверька. Посмотреть милое видео в социальных сетях и наивно предположить, что никаких проблем не возникнет, чревато плачевными последствиями. В лучшем случае для вашего дивана или штор, например, а в худшем – придется обращаться к врачу. Не из-за черепашки, конечно, есть виды и поинтереснее.

– Кстати, к нам даже приносят обезьян, носух, это млекопитающее из семейства енотовых. Также люди не понимают, что хищники далеко не игрушка, поэтому к нам попадают пумы, каракалы и сервалы. Последние напоминают леопарда по окрасу. Почему-то некоторые уверены, что такие звери не будут приносить никаких хлопот, но, к сожалению, когда животное становится половозрелым и уже не таким, скажем так, покладистым, люди от него отказываются.

ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А НЕ ПРИХОТЬ

Алена Асновина не рекомендует заводить дома никаких экзотических, а уж тем более хищных животных. По ее словам, этого ни в коем случае делать нельзя. Одно дело любоваться игуанами и обезьянами в зоопарке, совсем другое держать их у себя дома. Уровень ответственности максимально разнится. Сотрудники зоопарка «Садгород» всегда готовы рассказать гостям, как себя ведет тот или иной вид в домашних условиях, объяснят, что он ест, и какой ему нужен уход. Но при этом всегда напомнят, что мы в ответственности за тех, кого приручили, да и в целом отговорят от безумной идеи – потащить зверька домой. Экзотические животные, это не дорогой домашний аксессуар.

Очень часто в зоопарк приносят животных, с которыми не справились. С хищниками и даже с енотами должны работать исключительно специалисты, которые прошли обучение. У людей должен быть опыт содержания таких видов, они должны знать рацион зверька и понимать, какие полноценные условия содержания ему требуются. Есть очень много критериев, на которые нельзя закрывать глаза, это и природные особенности, темперамент, образ жизни, индивидуальные характеристики и многое другое. Не стоит губить жизнь братьям нашим меньшим из-за прихоти.

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