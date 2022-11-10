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10 ноября 2022 4:37

Выброшенные «игрушки»: как экзотические животные оказываются на улицах Владивостока

Специалист зоопарка «Садгород» объяснила, чем чревата прихоть завести дома хищного зверя
Екатерина МАКСИМОВА
На снимке кошка породы каракал.

На снимке кошка породы каракал.

Фото: Николай Галкин

Не раз уже мы писали о том, как в Приморском крае спасают то дикого кота, то леопарда. Да и видео встреч с тиграми на региональных дорогах тоже не редкость. Казалось бы, приморцев уже не удивить историями про диких животных, но появление енота в подвале жилого дома во Владивостоке стало громкой темой в СМИ и соцсетях. Мы задались вопросом, а сколько вообще необычных питомцев сталкиваются с такой судьбой, и какие виды попадают в эту печальную статистику? Заместитель директора зоопарка «Садгород» Алена Асновина рассказала «Комсомолке», какие экзотические звери оказываются брошенными на улицах города и почему.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Милые кошечки, игривые щенята, ленивые хомячки, дерзкие хорьки заполонили социальные сети. Однако есть смельчаки, которые идут дальше и тащат к себе в дом необычных животных. Из сообщений СМИ и постах в социальных сетях известно не только о многочисленных экзотических питомцах, но и о хищниках, живущих как в обычных городских домах, так и на дачных участках. Часто владельцы, не имея возможности продолжать содержать такую прихоть, просто оставляют бывшего любимца на улице.

– Часто к нам в зоопарк приморцы приносят игуан, попугаев, змей, пауков, черепах, енотов. Последних, кстати, отправляют к нам очень часто. Практически во всех случаях животные попадают к нам, потому что люди не знают, как их содержать.

НЕОБЫЧНО И ТРУДНО

Как ухаживать за кошкой и собакой известно многим, и то, у каждой породы есть своя особенность. Кто-то более шумный, а кому-то необходимо внимание хозяина почти 24 часа в сутки, но в целом метод ухода один, поэтому проблем практически не возникает. А вот как быть с той же черепашкой? Лапу не подаст, да и гулять как-то выходить не хочет. Совет один на все времена – изучайте информацию по уходу, прежде чем завести себе декоративного зверька. Посмотреть милое видео в социальных сетях и наивно предположить, что никаких проблем не возникнет, чревато плачевными последствиями. В лучшем случае для вашего дивана или штор, например, а в худшем – придется обращаться к врачу. Не из-за черепашки, конечно, есть виды и поинтереснее.

– Кстати, к нам даже приносят обезьян, носух, это млекопитающее из семейства енотовых. Также люди не понимают, что хищники далеко не игрушка, поэтому к нам попадают пумы, каракалы и сервалы. Последние напоминают леопарда по окрасу. Почему-то некоторые уверены, что такие звери не будут приносить никаких хлопот, но, к сожалению, когда животное становится половозрелым и уже не таким, скажем так, покладистым, люди от него отказываются.

ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А НЕ ПРИХОТЬ

Алена Асновина не рекомендует заводить дома никаких экзотических, а уж тем более хищных животных. По ее словам, этого ни в коем случае делать нельзя. Одно дело любоваться игуанами и обезьянами в зоопарке, совсем другое держать их у себя дома. Уровень ответственности максимально разнится. Сотрудники зоопарка «Садгород» всегда готовы рассказать гостям, как себя ведет тот или иной вид в домашних условиях, объяснят, что он ест, и какой ему нужен уход. Но при этом всегда напомнят, что мы в ответственности за тех, кого приручили, да и в целом отговорят от безумной идеи – потащить зверька домой. Экзотические животные, это не дорогой домашний аксессуар.

Очень часто в зоопарк приносят животных, с которыми не справились. С хищниками и даже с енотами должны работать исключительно специалисты, которые прошли обучение. У людей должен быть опыт содержания таких видов, они должны знать рацион зверька и понимать, какие полноценные условия содержания ему требуются. Есть очень много критериев, на которые нельзя закрывать глаза, это и природные особенности, темперамент, образ жизни, индивидуальные характеристики и многое другое. Не стоит губить жизнь братьям нашим меньшим из-за прихоти.

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