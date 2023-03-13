На Камчатке одинокий морж рассекает на льдине

Люди повстречали моржа на Камчатке. Фото: принтскрин видео.

Камчатка с первого взгляда покоряет своей флорой и фауной. Чаще всего туристы и местные жители могут повстречать в дикой природе фазанов, сивучей и медведей, куда же без них. Но если мы говорим о морских обитателях, особым везунчикам посчастливится повидаться с моржом. Это и произошло с автором ролика, чьи кадры одинокого моржа на льдине набирают популярность в социальных сетях. Эта «картина» успела покорить сердца гостей и жителей края.

Рандеву с ластоногим произошло неподалеку от острова Старичков. Тяжело, наверное, не заметить огромные клыки-бивни этого животного. Кстати, любителей закаляться зимой назвали моржами как раз таки, потому что у этих зверей уникальная устойчивость к холоду.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как В Камчатском крае работники Главрыбвода на Паратунском лососевом рыбоводном заводе встретились с морскими млекопитающими. Они предположили, что морские обитатели – это нерпы и засняли их на видео.

К слову, авторы видео ошиблись. К ним на пирс выползла не нерпа, а лахтак – морской заяц. Он является одним из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей (и самый крупный в фауне России). Длина его тела достигает до 2,5 метров, подмышечный обхват 148-161 сантиметров. Масса изменяется в зависимости от сезона, например, зимой вес мормлеков может достичь максимума в 360 килограмм.

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