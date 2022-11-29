Ущерб оценили как минимум в 3,8 миллиона рублей. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Приморский океанариум, четвертый в мире по величине своих резервуаров, не так давно вновь стал объектом массового внимания СМИ. Скончались несколько редких и дорогостоящих рыб: четыре ската (последний из них умер совсем недавно), а также акула-зебра Альф (первая в России рожденная в неволе представительница данного вида). До этого учреждение попрощалось с дельфином Сэмом. Руководство решило прекратить игру в «сломанный телефон» и предоставить собственные причины гибели ценных гидробионтов на основе исследования. Документ датирован ноябрем, проверку провел Научно-адаптационный центр Приморского океанариума. Компетентные органы продолжают расследование, и окончательные выводы правоохранителей могут в итоге отличаться от того, что рассказали «КП».

ПУГАЮЩАЯ ЛАТЫНЬ

Анализ воды в танкере от 14 ноября показал микроорганизмы группы damselysin. Это морская бактерия, вызывающая инфекции и смертельные заболевания у широкого круга морских животных и людей. Дальнейшее исследование, следует из документа, показало высокую активность вируса и даже предписало сотрудникам контактировать с водой только в защитных костюмах. Тогда ни одна рыба еще не пострадала. О том, предприняли ли что-то в связи с этим сотрудники океанариума – не сообщается.

Акула-зебра содержалась в том же танкере. В этой криминальной сводке Альф – первый «потерпевший», если вести отчет с ноября (у него, к слову, осталась сестра). Вскрытие показало у бедняжки поражение сосудов мозга – как раз таки из-за высокой концентрации бактерий этого штамма. На латыни название пугает не меньше – Photobacterium damselae subsp. damselae. По аналогичной причине погибли еще два леопардовых хвостокола.

Эксперты отмечают: присутствие вируса зафиксировали, несмотря на проводимую подмену воды (!) в резервуаре. Болели и рыбы – у них патоген нашли в печени путем микробиологического анализа. Для безопасности оставшихся скатов поместили в другие резервуары, полностью отчищенные от пагубной хвори. Однако после пересадки... Еще два пересаженных ската скончались. К несчастью, по той же причине. А вот из танкера, откуда бедняжек унесли, damselae как раз таки и исчез. Носителем инфекции, заключили в лаборатории, могли быть сами леопардовые или кольчатые скаты.

«ТАКОЕ ЖЕ ПО ВСЕМУ МИРУ»

Конечно, возникшие вопросы не могли не отразить в экспертной записке, которую предоставили «Комсомольской правде – Владивосток». Как считают академики, носителями бактерии являются и костные, и хрящевые рыбы, однако воздействие вредителей может быть очень избирательным и очень разнообразным. Первому виду токсин «разжижает»печень и почки, второму – преимущественно мозги.

– Если при всех равных условиях представитель первого вида погибал уже через 18 часов после инфицирования, то второй вид оказался устойчивым к данной инфекции, – так ученые привели результаты аналогичных исследований в Балтиморе, – Поскольку источником заражения является рыба-носитель, чаще всего внешне не проявляющая признаков заражения, идентификация патогена на ранних этапах затруднена. Обнаружение патогена обычно происходит после того, как носитель начинает выделять возбудитель в окружающую среду, где при его высоких концентрациях происходит заражение других рыб.

Эксперты констатировали печальное: такие инциденты, как заражение указанным токсином, происходят по всему миру. Одна из рыб оказалась носителем, после чего передала инфекцию остальным гидробионтам в танке.

Автором документа, стоит отметить, выступил Адрианов Андрей Владимирович – научный руководитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН и эксперт нескольких комитетов. В выводах биолог призывает не списывать случившееся на техногенные факторы (влияние человека или промышленной деятельности). В связи с этим нельзя не провести параллели с расследованием регионального Следственного комитета, который проверяет сотрудников океанариума на халатность и бездействие. Пока что инициированное океанариумом расследование и его выводы – лишь «версия» фигуранта уголовного дела.

– Ущерб от гибели обитателей Приморского океанариума превысил 3,8 миллиона рублей, – сообщили в СУ СК РФ по региону.

Подтвердят ли федеральные независимые ведомства экспертное мнение ННЦМБ – покажет время. Мы, в свою очередь, напомним, что смерть нескольких ценных гидробионтов в Приморском океанариуме подтвердили 25 ноября. Это стало поводом для очередной атаки на учреждение, организованной зоозащитниками и СМИ.

А не доверяют организации давно: летом 2022 года тренеры дельфинария подготовили коллективное обращение в Следком РФ из-за многочисленных нарушений. Позднее подтвердилось, что в резервуарах присутствовала вода со ржавчиной, гидроизоляция отслаивалась и ранила белух и дельфинов. Как указала природоохранная прокуратура, более 200 гидробионтов за последние несколько лет погибли. Учреждению предписали устранить нарушения, но по несчастливой случайности (или халатности) к этим двум сотням прибавились скаты, дельфин Сэм, акула-зебра Альф. Полная хронология скандальных новостей об океанариуме доступна в отдельном материале «КП».

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