В свою защиту ученые предоставили более 100 кадров чистого побережья. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Более 4 месяцев (137 дней в сумме) бывшие сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке ожидают пересмотра приговора. Все это время они пребывают в следственном изоляторе. Четыре человека признаны виновными в хищении более чем 450 миллионов рублей и получили реальные уголовные сроки: от 3 до 6 лет лишения свободы. Руководство организации, министр природы Камчатки Алексей Кумарьков и десятки природоохранных предприятий летом 2022 года назвали решение суда едва ли не наказанием за помощь природе – общественные деятели уверены в невиновности Дарьи Паничевой, Романа Корчигина, Оксаны Тереховой и Николая Позднякова.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась к замдиректора по экологическому просвещению и связям с общественностью заповедника Татьяне Гульбиной, чтобы узнать, как продвигается дело. Оказалось, что со дня вынесения приговора ничего не изменилось. Когда пересмотрят дело – толком никто и не знает.

– Дата апелляционного заседания до сих пор не назначена. Протокол, который готовил судья, выдан достаточно поздно. По закону коллегия из трех судей должна ознакомиться с ним не позднее 30 дней с момента поступления материалов, – рассказала Татьяна Алексеевна.

Следующей в маршруте дела должен был стать Камчатский краевой суд как учреждение апелляционной инстанции. Этот процесс, подчеркивает защита осужденных сотрудников, – дополнительное судебное следствие. Даже если не удастся отменить приговор полностью, бороться стоит как минимум из-за чрезмерно сурового наказания.

– Мы считаем, что выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в ходе заседаний. Суд не учел многих обстоятельств, в итоге приговор содержит существенные противоречия, которые повлияли на решение вопроса о виновности. Да и в целом приговор является несправедливым, чрезмерно суровым, – рассказал адвокат Александр Андреев.

Петиция, чтобы привлечь внимание российской общественности к проблеме, собрала уже почти 50 тысяч подписей. Ученых Кроноцкого заповедника поддержали как минимум 75 общественных организаций и инициативных групп. Россияне пишут письма в следственный изолятор, а сами экс-сотрудники с помощью корреспонденции продолжают решать природоохранные задачи на Камчатке. А юристы свободно отвечают на вопросы подписчиков о спорных моментах дела.

Напомним, следствие ведут с 2016 года. За это время нашли как минимум трех подозреваемых в хищении более 450 миллионов рублей за ликвидацию накопленного экологического мусора в рамках целевой федеральной программы. За это двое получили условный срок, третий, Тихон Шпиленок, получил обвинение посмертно. Его версию событий суд узнать не мог.

На первый этап выделили 250 миллионов рублей, затем еще 205. Общая площадь очищенных территорий за два года – почти 900 гектаров. Руководство заповедника утверждает, что собрано и вывезено 1 550,614 тонн отходов – несмотря на утверждения силовиков о том, что эти работы не выполнены (есть фотографии). При этом учредитель ООО «Экология», выигравшей «аппетитный» подряд на очистку, и замдиректора заповедника по охране (председатель комиссии по приемке работ от заповедника) – те самые подозреваемые – признали вину. И все равно отделались «условкой». Коррупция так или иначе подтверждена. Но природоохранное сообщество задает логичные вопросы: как к этому причастна, например, замдиректора по научной работе Дарья Паничева, которая никогда не подписывала бухгалтерские документы? Почему управленцев не лишили свободы, а сделали это с научными сотрудниками? Как Роман Кочиргин, который в 2015 году не работал в заповеднике и застал лишь финальную приемку работ по очистке, мог быть признан членом ОПГ?

«Комсомольская правда – Владивосток» публиковала полную историю уголовного дела летом 2022 года. Тогда Петр Шпиленок, экс-директор заповедника, ушел с поста из-за обвинений в сторону коллег.

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