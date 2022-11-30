Последствия схода лавины для жилых районов. Иллюстрация из архива. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Повышенную опасность схода лавин объявили в региональном правительстве Камчатки и МЧС. Ограничения коснутся нескольких горных районов, у подножий которых расположены жилые районы. Причиной предупреждающего сообщения стал опасный циклон, ограничения будут действовать с 1 до 3 декабря.

– Самопроизвольный сход снежных лавин возможен в горных районах Елизовского района, особенно бассейна реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, – сообщил региональный противолавинный центр в среду, 30 ноября, добавив, что исполины представляют особую опасность в этот период.

Специалисты рекомендуют принять повышенные меры безопасности тем организациям, которые ведут работу в горах. Туристы и спортсмены должны прекратить экспедиции или, как минимум, быть предельно внимательными. Лучший исход – воздержаться от посещения склонов. Сам циклон пришел на Камчатку в среду и ударил по столице края, Елизовскому и Усть-Большерецкому району. Ветер в регионе поднимается до 30 метров в секунду. С ним вечером ожидают сильный мокрый снег, метель. Не исключено, что регион ожидает подобие ледяного дождя на побережьях. 1 декабря циклон зайдет до самого севера полуострова.

Аналогичная ситуация наблюдается в Магадане. Лавинную опасность в регионе объявили еще 29 ноября, за двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков. На трассах ежедневно работают более 30 единиц техники. В октябре 2022 года лавина уже засыпала автомобильную дорогу на Колыме.

Напомним, ледяной дождь уже прошел во Владивостоке 28-29 ноября.

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