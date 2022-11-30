После снегопада во Владивостоке все еще остались улицы, по которым опасно ходить

Смотрите под ноги. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Владивостока на этой неделе пожинали плоды снегопада, который обрушился на Приморский край 28 ноября. Во вторник коммунальные службы ринулись спасать город от ледяного плена, однако все еще остались тропинки и дороги, по которым ходить небезопасно. «Комсомолка» рассказывает и показывает, где пешеходам стоит быть в два раза осторожнее и внимательнее.

РЕМАРКА

Рассказать нам, где надо почистить дороги, можно под нашей публикацией в TG-канале, а также написав в личные сообщения Telegram.

Стоит отметить, что центральные трассы на 30 ноября более-менее привели в порядок. А вот дороги между дворами жилых домов и подъезды к школам, детским садам и больницам оставляют желать лучшего.

ШКОЛЫ

Котельникова, 10

Бородинская, 7

ДВОРЫ И УЛИЦЫ

Дорога между домами Проспект 100-летия Владивостока, 80 и 82

Также читатели пишут в Telegram-канале «Комсомольской правды – Владивосток» о том, что невозможно пройти от торгового центра «Гранд» до светофора, все во льдах.

Обновление 12:25

Еще одна информация от читателей, они сообщают, что спуск к Верхнепортовой, 9 коварно чист сверху, на въезде, однако гололед есть в основной части. По словам местных жителей, утром там пострадала одна машина, а можно и вовсе улететь с обрыва.

Обновление 13:25

– А можно обратить внимание соответствующих служб на дорогу между кварталами от Героев Хасана, 4 вверх по Гризодубовой. Трасса – голый лед. Даже признаков попытки присыпать песком нет. Вчера авария собрала пять авто. Но дорожная ситуация не изменилась, – пишут читатели.

ПРИМОРЦЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Еще 29 числа в социальных сетях люди делились видео-предупреждениями и рассказывали, где на дорогах гололед. Вот, например, кадры со Светланской, 118.

А кто-то и вовсе катался на коньках в районе Патрокла на Леопардовой набережной, пока все сетовали на скользкие дороги.

АРТЕМ

От ледяного дождя досталось не только Владивостоку, но и другим городам Приморья. Местные жители Артема рассказали об ужасном состоянии подъезда к одной из школ. К сообщению прилагается фото, и вид действительно «впечатляет».

По таким дорогам приходится добираться ребятам до школы. Фото: Соцсети

НАДЕЖДИНСКИЙ РАЙОН

Обновление 12:35

Местные жители пишут следующее:

– Люди не ходят, а едут по пешеходным дорожкам, дети уже катаются на дороге, как на катке.

Дороги в Надеждинском районе. Фото: primorye_online

Надеждинский район. Фото: primorye_online

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