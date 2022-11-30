Когда огород раскопали, в нем обнаружили три тела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Визит следователей к 58-летнему бывшему полицейскому из приморской глубинки принес неожиданные результаты. Правоохранители нашли останки трех сгоревших трупов у него на участке. Один принадлежит 46-летней женщине, которую с ним связывала любовь. Второй – 40-летнему племяннику. По слухам, именно он заподозрил дядю в убийстве собственной жены. Когда обуглившиеся кости нашли под свежей cлоем земли, мужчина решил уйти от правосудия весьма радикальными методами, но у врачей была надежда его спасти.

Пока выясняется личность третьего погибшего, «КП – Владивосток» узнала, что несколько лет назад в этой истории (или параллельной) затерялась еще одна смерть. Под колесами грузовика подозреваемого умерла его бывшая женщина. Дети уверены, что несчастный случай спровоцировал сам Юрий из-за 100 тысяч рублей, которые задолжал возлюбленной за вклад в семейный бизнес, и еще одной более крупной суммы. Сколько смертей сокрыто за железным забором в глухом поселке – предстоит разобраться должностным лицам.

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Как правило маньяки не выделяются из толпы. На вид это обычные безобидные люди, тихие, чаще не особо общительные и закрытые. Несколько фотографий человека, о котором пойдет речь в этом тексте, мы нашли в сети. На них мужчина средних лет, с улыбкой, загоревший, на фоне белого песка и прозрачных волн делает селфи. Мы не можем показать его лицо в целях конфиденциальности, однако те, кто его видел, сказали, что он «добрый дядька» и «никогда бы» не подумали бы, что он способен на убийство.

25 ноября следователи проводили обыск во дворе у Юрия Ю. в поселке Рудный. Недавно в Кавалеровском районе пропала жительница поселка Горнореченский Ольга Коваленко. У правоохранителей была информация, что мужчина последний, кто ее видел, а также встречался с ней. Людям в форме он рассказал, что Ольга и вправду приезжала, но вскоре уехала из гостей.

Обследуя дом Юрия на улице Партизанской правоохранители заметили следы крови и гильзу. Но мужчина был хладнокровен – отвечал спокойно, подозрений не вызывал. Вопросы возникли позже, когда внимание сотрудников СК привлекла перекопанная земля.

Внезапно владельцу участка поплохело. Он спросил разрешения зайти в постройку, чтобы принять лекарства. Ссылаясь на больное сердце, лег, и пока следователь искал нужные пилюли, хозяин достал спрятанное оружие. До недавнего времени мужчина находился в реанимации в критическом состоянии и затем скончался.

Когда огород раскопали, в нем обнаружили три тела, среди которых оказались останки Ольги Коваленко. О двух мы рассказали в начале материала, а третье принадлежит 27-летней женщине. По предварительной версии СК, племянник Юрия и его знакомая приехали к мужчине в гости и вместе с 46-летней женщиной (близкой Юрию) устроили застолье. Можно предположить, что в какой-то момент участники алкогольных посиделок поссорились. Затем хозяин дома прикончил троих посетителей. Возможно, он что-то подмешал в напитки. Тела он сжег и закопал. Удивительно, что он зарыл под землю даже автомобиль Ольги с помощью экскаватора.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Известно, что Юрий – полицейский в отставке. В органах у него сохранились знакомства и некоторые связи. На пенсии он зарабатывал тем, что собирал и сбывал кедровый орех. Собственно, поэтому он и жил в глухом поселке на севере Приморья. В октябре 2020 с бизнесом ему помогала Елена Двоеглазова, с которой они повстречались девять месяцев.

Два года назад Юрий заполнил грузовик шишкой и отправился в Уссурийск, чтобы там сбыть 6 тонн кедрового ореха. Дорога неблизкая. Во время поездки внезапно у мужчины якобы вышел из строя электронный блок управления (ЕБС). Пришлось возвращаться домой, чтобы заменить запчасть.

По приезду он загнал грузовик Volvo на участок поставил его на стояночный тормоз и домкрат, снял ЕБС и принялся монтировать новую деталь. Попытка не увенчалась успехом, поскольку Юрию, по его словам, было неудобно направлять шланги блока. В какой-то момент к мужчине подошла Елена и принялась помогать. Сперва он что-то долго ей объяснял, затем отправил в кабину и, наконец, под сам грузовик. Внезапно автомобиль рухнул на помощницу.

Владелец машины пытался поднять ее, достать Елену из-под грузовика весом более 25 тонн, но, как уверял потом, не смог. Он понял, что действовать самостоятельно бесполезно и, забыв номер полиции и скорой помощи, позвонил своим знакомым, чтобы они вызвали сотрудников МВД, а вместе с тем и медиков.

Примечателен тот факт, что на протяжении 11 минут все происходящее (совместную починку, смерть женщины и поведение Юрия) снимала камера видеонаблюдения, установленная на участке, скорее всего, для съемки территории, которая толком не просматривалась, а был виден лишь сам грузовик, да и то с одной его правой стороны.

Позднее мужчина расскажет, что выбросил домкрат, который внезапно убил человека, что из-за испуга забыл номер полиции, что устанавливал противооткатные упоры, что с Еленой они жили душа в душу и денежного долга у него перед ней не было.

Следователи, которые вели дело, дословно записывали слова господина Ю.. Непоколебимое алиби, которым предприниматель себя обеспечил, не кажется таким каменным сыну Елены – Евгению Двоеглазову. Именно он направил заявление против бывшего ухажера своей матери после того, как заподозрил в этой ситуации что-то неладное.

ЖАДНЫЙ АБЬЮЗЕР?

По словам Евгения, Юрий появлялся всего три раза в его жизни. Изначально он казался адекватным, но чем больше мужчина его узнавал, тем быстрее усиливалось впечатление, что ухажер Елены имеет странности. В первую очередь это отразилось на общении сына с матерью, которое заметно сократилось после начала смертельного романа.

Последний раз они виделись после похорон и разговор закончился мрачно. Ю. угрожал сыну – своей усопшей возлюбленной.

– Это были скорее намеки. Если я подам в суд на него, то лишусь возможности «ходить в моря», в моем случае – зарабатывать. <…> Все в этой истории казалось каким-то неестественным. Моя мать ни за что бы не вызвалась сама натягивать какие-то провода под автомобилем, она девушка и тяжелее гаечного ключа ничего в руках не держала. А здесь, как утверждает следствие, сама без уговоров залезла под грузовик менять ЕБС.

Согласно утверждениям следователей, Елена Двоеглазова проявила инициативу и начала помогать своему кавалеру. Правда, на тот момент они уже не состояли в паре и договорились разойтись с Ю. Известно лишь несколько причин, по которым женщина не уехала обратно во Владивосток. Евгений отметил, что до трагедии часть вещей мать уже перевезла домой. Ей якобы мешали порвать эти отношения 100 тысяч рублей, которые она заняла Ю. на мотор для лодки, и выплаты в большой сумме из орехового бизнеса.

Дело в том, что на базе Юрия Елена занималась хозяйственной частью и снабжением:

нанимала рабочих, собирающих шишку, готовила еду. В конце она рассчитывала получить половину от прибыли в 6 миллионов рублей. Вторая причина – женщина попросту боялась расставаться с Юрием.

– Юрий не раз проявлял агрессию. По натуре он был жадным человеком – однажды чуть не избил рабочего, который попросил у него небольшую сумму на проезд домой. Мне об этом рассказывала мама. Ее, кстати, он тоже не баловал, при этом неплохо зарабатывая. Еду покупал… не больше. С расходами матери помогал я. Также Ю. проявлял себя как нелюдимый человек и часто как абьюзер (доминирующая персона в отношениях, демонстрирующая жестокость и унижающая вторую сторону – примечание “КП”). Мы стали заметно меньше общаться из-за этого. Странно и гадко, что он даже просто не извинился за гибель его матери. Говорил, как плохо ему и только, – добавил Евгений.

ГОВОРИЛА: «ЛЕНА, БУДЕТ БЕДА!»

Ольга Котоманова с 15 лет помнит Елену, до самой трагедии в 2020 году женщины оставались хорошими подругами.

– Тотальный контроль. Я своей подруге тогда говорила, что его поведение – это поведение абьюзера. Сперва «прошел» по телефонной книге, сказал всех мужчин удалить. Со мной он всячески пытался перекрыть контакт, запрещал Лене общаться. Затем он прочел наш диалог, где я говорила, что пора остановиться, завязывать, понял, что я против такого романа.

К концу 2020 года Юрий запил, причем употреблял он боярышник, который Елена специально покупала в аптеке. Обозлившись на подругу спутницы Ю. продолжил читать переписки. Последнюю мы не будем приводить, чтобы соблюсти этические нормы, но отметим, что Ю. еще больше пришел в ярость и назвал Ольгу проституткой.

– Он пришел к Лене подвыпивший домой, когда я красила ей волосы и делала стрижку ее сыну, и принялся меня оскорблять, после чего я его ударила. Он накинулся на меня и стал душить, потом схватил за волосы, чтобы коленом ударить в лицо. Я понимала, что человек сейчас меня убьет. В этот момент Лена помешала ему. Кстати, это был второй раз в жизни, когда я его увидела. После этого я Лене сказала, что будет беда. Замахнулся на меня – замахнется на тебя. Затем последние четыре месяца до несчастья мы не общались.

Также со слов Ольги выяснилось, что Елена трижды уходила от Юрия. Но годами ранее от него ушла не одна и даже не две женщины. Были слухи, что бывшая любовница убегала от него из дома в одних тапочках. А другая и вовсе передавала Елене слова сочувствия. К слову, Юрий был женат и, возможно, не раз. У него есть дочь и сын.

АДВОКАТ VS. СЛЕДСТВИЕ

Как уверяет бывший следователь и адвокат Нелли Анатольевна Рассказова, два года на следствии она добивалась того, чтобы сотрудники СК тщательнее занялись делом Двоеглазовой. На этой почве шли споры и дискуссии, череда обжалований и пояснительные записки были призваны обратить внимание на несостыковки в показаниях Юрия Ю. Но дело закрыли в Кавалеровском суде за истечением срока давности 12 октября 2022 года. Аргументов в пользу версии следствия – суду Кавалеровского района было достаточно.

Между тем, попробуем пристальнее остановиться на основных аспектах. Среди прочего большой дозы внимания достойна видеозапись, которая укладывается всего в 11 минут. На нее попала часть двора, забор, грузовик, Юрий и Елена. Адвокат утверждает, что действия Ю. отличаются точностью, последовательностью. Мужчина не похож на человека, попавшего в ступор. И вот почему:

– Перед тем как Елена легла под автомобиль, Юрий взял молоток и зачем-то со всей силы постучал «по чему-то», находящемуся между кузовом и кабиной грузовика. Он же утверждал, что женщина сама предложила ему помочь, хотя ни разу ничего не говорила на видеозаписи. Это достоверно видно. Когда грузовик упал, Ю. предусмотрительно тут же установил противооткатные упоры, показательно попытался с помощью пульта поднять кабину и пощупал тело женщины. Кроме того, он не достал телефон, чтобы позвонить, а взял из салона, какой-то предмет в пакете и быстро унес. Между делом Юрий поглядывал на камеру.

Вместе с Нелли Анатольевной, по ее словам, видео смотрели три дальнобойщика со стажем, знающие толк в автомобилях подобного типа. Они отметили, что, во-первых, для безопасности можно было установить рычаг, который не позволил бы придавить человека кабиной. Во-вторых, ЕБС без усилий можно поменять самому, причем для этого не нужно залезать под автомобиль.

– Юрий говорил, что проблема заключается в домкрате. По неизвестной причине он сложился и Volvo прижало к земле. Что было не так с домкратом – понять не удалось. Ю. избавился от него. Он сказал, что выставил его за забор, чтобы сдать на металл, а потом просто не обнаружил на месте. Знающие люди уверены, такой домкрат сломать можно только специально.

Скорее всего, он был поставлен под углом, а в нужный момент сорвался, уронив грузовик на несчастную девушку. Почему следователи не обратили на это внимание – адвокат разводит руками. Как и не понимает, почему Юрий начал звонить знакомым из полиции, а не в скорую или в органы, где проработал 10 лет. Его товарищи приехали на место, и они вместе все-таки якобы заменили запчасть и подняли грузовик.

Но как они могли поменять запчасть, если грузовик был опущен на тело Двоеглазовой и со слов Ю. только её помощь была ему необходима, чтобы эту запчасть установить?! Каким образом, тогда Ю. с прибывшими «к нему на помощь» товарищами, служившими на тот момент в полиции, смогли всё таки поменять и сверху запчасть или они в принципе её не меняли!? К сожалению, ответ на этот и массу других вопросов остается за кадром… в прямом смысле. Ни секунды дальше или раньше не сохранилось на видео, Ю. представил лишь 11 минут, а то, что было дальше и перед тем – исчезло или не было изъято или вырезано.

Следствие велось по району, где сам Юрий раньше работал, словом, на его территории, где все знакомы. Добавим, что первый адвокат Ю. ранее возглавлял СК Кавалеровского района, а следователь, который вел его дело, возможно, в прошлом находился в подчинении у бывшего руководителя следкома, отмечает адвокат.

– Увы не удалось убедить следствие возбудить уголовное дело по пунктам «в, д, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью и из корыстных побуждений) у первого следователя ведущего расследование, дело было изъято из производства. А второй следователь неоднократно оговаривался, что «указания у него однозначные» возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и направить в суд, чтобы потерпевший Двоеглазов Евгений прекратил писать жалобы, вплоть до Президента России

Если бы тогда Ю. изъяли из общества, сетует Нелли Рассказова, может быть, в настоящем получилось бы избежать трех смертей.

Кстати, Юрий Ю. уже трижды оказывался был судим по частям 1, 3 статьи 111 УК РФ, то есть за причинение тяжких телесных, в 1996, 1999 и 2007 годах. Сейчас Нелли Анатольевна Рассказова и Евгений Двоеглазов принимают меры возобновить следствие. Увы, главный подозреваемый до праведного суда не дожил. Но можно возместить хотя бы моральный вред. Имущество, принадлежащее Ю., может уйти детям и родственникам потерпевших, если будет доказано, что он совершил преступление.

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