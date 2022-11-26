Останки троих людей обнаружили следователи на участке 58-летнего жителя Кавалеровского района

Останки людей, найденных на придомовой территории, принадлежат 46-летней женщине и 40-летнему мужчине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из дворов в поселке Рудном обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти. Следователи сообщили о находке в пятницу, 25 ноября. Под подозрением 58-летний владелец участка.

Как рассказали в приморском следкоме, останки людей, найденных на придомовой территории, принадлежат 46-летней женщине и 40-летнему мужчине, третий погибший приходится племянником подозреваемому.

По данным СМИ, погибшая работала соцработницей, но посетила дом мужчины в личных целях. В настоящее время следователи СК провели осмотр места происшествия, допраяиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан и находится в медицинском учреждении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Также следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала про зверское убийство пенсионерки на Камчатке. К ней в гости пришел пьяный 65-летний мужчина, который давно испытывал неприязнь к бабушке. Он нанес ей несколько ударов охотничьим ножом и таким образом убил ее.

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