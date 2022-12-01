Первый российский парапутешественник пройдет по маршрутам инклюзивной туристической карты Приморья

Игорь Скикевич. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Отправиться на край света, изучить морское дно, покорить горные вершины – для кого-то это мечты, кто-то уже опробовал что-то из перечисленного, а первый российский парапутешественник Игорь Скикевич сделал все это, будучи прикованным к инвалидной коляске из-за грубой ошибки врача. Кстати, он сам изобрел коляску для дайвинга и для скалолазания. Мужчина всем сердцем любит Россию и Приморский край, своим собственным примером он показывает и доказывает, что путешествовать, да к тому же еще и экстремально, может каждый. В следующем году он собирается пройти по приморским маршрутам туристической карты для людей с ограниченными физическими возможностями, тем самым Игорь Викторович покажет, что инклюзивный туризм в крае развивается и не стоит на месте.

По словам Игоря Скикевича, именно тяга к путешествиям сделала из него того, кем он является сейчас. Люди говорили ему смириться с диагнозом, но он сделал невозможное, научился вновь двигать руками, которые когда-то были парализованы. Он чертит чертежи своих изобретений, рисует и пишет музыку на синтезаторе. Долго без коляски, увы, обойтись не может, но пройти как минимум 20 шагов со стремянкой – ему теперь по силам. Он крепко вцепился в эту жизнь и учит этому всех, кого встречает на своем пути. Главный девиз 57-летнего парапутешественника: «Верить в себя – жить по мечте!».

– Тема инклюзивного туризма стоит довольно остро, желающих увидеть красоту Приморья очень много. Моя задача и моих коллег – отработать стратегию, дать толчок еще большему развитию этого направления. Любые путешествия удовольствие не бесплатное, людям с ограниченными возможностями нужно приезжать с сопровождающими, которые знают, куда поехать, где можно будет преодолеть те или иные маршруты. Наша задача, создать ту саму карту, которая покажет, куда смогут отправиться парапутешественники. Наработки уже есть, продумываем все до мелочей. Вплоть до того, какую экипировку посоветовать. Но самое главное, мы покажем, что все возможно.

Путешественник готов делиться своими знаниями о туризме со всеми желающими. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Заместитель руководителя спортивного клуба альпинизма «Восток» Юлия Мордвинцева лично помогала когда-то Игорю Викторовичу подготовиться к восхождению на скалу. Инклюзивный альпинизм теперь доступная вещь благодаря совместным разработкам клуба и путешественника. Вместе они сконструировали специальную страховочную систему, которая позволяет подняться на вершины людям на инвалидных колясках.

– У нас уникальный край, мне бы очень хотелось, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли реализовать себя в Приморье в альпинизме. Скалы есть даже в пределах Владивостока, желающим покорить их, даже не нужно далеко уезжать. Наш клуб будет подготавливать маршруты для развития инклюзивного туризма. Мы займемся их чисткой и снабжением технической составляющей. Альпинизм в нашем крае развивается прекрасно, настало время паральпинизма.

Стоит отметить, что Игорь Скикевич готов делиться своими знаниями о туризме со всеми желающими, он уже работает над курсом для людей, оказавшихся в подобных жизненных ситуациях, как у него. А самое главное, он продолжает мечтать и превращать свои мечты в цели. В будущем путешественник планирует проехать по местам экспедиций путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева и Дерсу Узала. Для этого человека нет ничего невозможного.

Главный девиз 57-летнего парапутешественника: «Верить в себя – жить по мечте!». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

СПРАВКА «КП»

Игорь Скикевич в 42 года оказался в инвалидной коляске незадолго до свадьбы. Построить семью с невестой так и не получилось, но мужчина ни на кого не держит зла. Уже 15 лет Игорь Викторович ведет активный образ жизни, прошел собственный курс восстановления и реабилитации.

В 2015 году путешественник совершил в честь 70-летия Победы одиночную Трансроссийскую экспедицию и преодолел автостопом в инвалидной коляске более 20000 километров. Путешествие длилось 168 дней, с 21 мая по 4 ноября. Эстафета памяти с флагом Победы прошла под девизом «Мы помним — мы гордимся» по городам России от Севастополя до острова Шикотан, мыс «Край Света».

Организует и проводит мотивационные встречи «Верить в себя, жить по мечте» и уроки мужества в рамках популяризации активного образа жизни и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Занимается благотворительной деятельностью в помощь больным детям, основал благотворительный фонд «Компас жизни».

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