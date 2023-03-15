Приморье в зоне риска из-за прошедших зимой аномальных осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наступили долгожданные теплые деньки для приморцев. Этой весной в крае не ожидается серьезных подтоплений вплоть до возникновения чрезвычайных ситуаций, но прогноз переменчив. В зону риска могут попасть привычные для половодий и паводков районы Приморского края весной 2023 года. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о том, когда и где реки выйдут из берегов в регионе.

КАКИЕ РАЙОНЫ ПРИМОРЬЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ ЗАТОПЛЕНИЮ

Согласно статистике, чаще всего в зоне подтопления на протяжении последних лет оказывались Ольгинский, Хасанский, Ханкайский, Михайловский муниципальные округа. Каких районов Приморья приток воды коснется весной 2023 года – пока неизвестно. В Примгидромете обещали прокомментировать ситуацию паводковую обстановку в 20-х числа марта, следите за обновлениями материала. Последнее серьезное ЧП из-за паводков произошло в Приморье осенью 2022 года, об ущербе от тайфуна Hinnamor – в отдельном материале.

При необходимости, сообщили в пресс-службе краевого правительства, в указанные районы доставят водовозки, а бригады направятся устранять нарушения в работе инженерных коммуникаций.

– Для ликвидации последствий наводнения готова группировка общей численностью более тысячи специалистов и 300 единиц техники, – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

КОГДА ОЖИДАЮТСЯ ПАВОДКИ В 2023 ГОДУ В ПРИМОРЬЕ

По долгосрочному прогнозу погоды март 2023 года обещает быть теплым и влажным, по количеству осадков близким к норме и ниже.

– С учетом сложившихся гидрометеорологических условий, предполагаемый основной процесс вскрытия льда пройдет в последних числах марта – первой пятидневке апреля, на 4-10 дней раньше средних многолетних сроков и прошлогодних дат. На отдельных участках рек центральных и западных районов ожидаются формирования кратковременных, маломощных заторов льда без достижения опасных отметок, – отметили в пресс-службе министерства ГО и ЧС по Приморскому краю.

Особая опасность ожидается из-за аномального количества выпавших за минувшую зиму осадков, однако пока ситуация под контролем властей и оперативных служб. Согласно информации Примгидромета, в 2023 году уровень воды в реках края в основном выше средних многолетних значений на 20-50 сантиметров. Высота снежного покрова в центральных, северных и отдельных южных районах края близка к климатической норме и до 30% больше нее.

– В западных, южных и юго-восточных районах края высота снега больше нормы на 40-90%, на восточном побережье и в самом южном Приморье – в 2,5-3,4 раза превышает норму для этого периода времени.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ НАВОДНЕНИЯ И ПАВОДКОВ В ПРИМОРЬЕ

Если вдруг вы стали жертвой природной стихии, то в Приморье предусмотрено несколько видов выплат. Жители вправе обратиться за материальной помощью, написав заявление через Госуслуги или в МФЦ. Стоит учитываться, что условия получения мер поддержки могут меняться, к тому же, многие выплаты доступны только при объявлении режима ЧС.

Единовременная материальная помощь положена при аварийных условиях жизнедеятельности (более суток не было электричества, водоснабжения, пострадало жилье). В этом случае приморцы могут получить 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Только подать заявление необходимо в течение месяца с момента введения режима ЧС, к тому же, степень ущерба в каждом случае оценивает специальная муниципальная комиссия.

Финансовая помощь оказывается в случае утраты имущества первой необходимости. Если потери были частичны, то выплатят 50 тысяч рублей. Полностью – 100 тысяч рублей на каждого. В этом случае у жителей есть полгода для подачи заявления.

Материальная помощь в связи с причинением вреда здоровью – 200 тысяч рублей для человека с несерьезными травмами и 400 тысяч рублей положено тому, кто оказался в тяжелом состоянии из-за ЧС. К тому же, предусмотрена разовая помощь в размере одного миллиона рублей в случае гибели человека для его родственников. Срок подачи заявления – год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.