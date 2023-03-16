Чем отличен дальневосточный танцпол: многодетный отец, занимающийся диджеингом в Приморье десятки лет, раскрыл секреты «ночной культуры»

Во Владивостоке у диджеинга свой колорит. Фото: Иван ВИСЛОВ

Без них не обходится ни одно мероприятие. Они сидят за диджейской стойкой и создают настроение на танцполе – уже несколько десятков лет. О музыке, профессии и танцевальной культуре Владивостока мы побеседовали в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4FM с Евгением Мацейко, DJ MATSEY, основателем школы современного музыкального образования «Ministry Of Deejays».

Фото: личная страница в соцсети Евгения Мацейко

– Во сколько обычно начинается ваш день?

– Как у любого многодетного отца. Я очень рано встаю и развожу детей: кого в садик, кого в школу, на тренировки. В общем, стандартный день. Кстати, все по этому поводу всегда задают вопросы. «Да ладно, а как ты потом ходишь на работу? Как высыпаешься?» Ответ: привычка.

– Работа занимает много времени?

– Сейчас тружусь, в основном, в моей диджей-школе. В целом, занимает столько же времени, сколько и у обычного человека.

– Как начали свою карьеру?

– Наверное, как и любой музыкант, диджей. С прослушивания композиций, музыки. Я хотел стать певцом, репером – как Masterboy, DJ BoBo. Они накидывали текст на треки. И я хотел также. Включал два магнитофона. В одном микрофон, во втором музыка, а я сверху начитываю текст. Показывал друзьям, говорил «посмотрите, что делаю». Они мне на это: «О, Жека, это ты? Вот это у тебя английский!» И как-то зацепило.

– Что надо уметь и знать человеку, чтобы стать диджеем?

– Если судить по практике моей деятельности преподавателя в школе, наверное, ничего не нужно. Больше необходимо желание. Многие люди думают, что это как с музыкальной школой: якобы нужно обязательно иметь какие-то специальные навыки и таланты… Хотя, с другой стороны, я тоже часто убеждаюсь, что немножко природного таланта должно быть. Ко мне приходят все неслучайно. Говорят «я слушаю музыку, у меня ее много, видели тебя на дискотеках, всегда мечтали также». Изначально люди самостоятельно этим интересуются и что-то делают. Заключу так: единственное, что нужно: «чувствовать» то, что ты хочешь этим заниматься.

– Говорят, что у диджеев есть любимая музыка. У вас есть такая?

– Как и у любого человека. На данном этапе у меня ситуация такая: наверное, больше ты слушаешь то, чем занимаешься, что играешь. А так я, например, слушаю радио в машине. Мне разная музыка нравится. Но, когда ко мне приходят люди заниматься, я спрашиваю: какую музыку вы предпочитаете? Мы меломаны. Про себя, наверное, так не скажу. У меня все-таки профессиональное отношение к музыке. И я слушаю, рассматриваю, готовлю то, что нужно мне в работе.

– Что насчет собственного стиля?

– Да, мое музыкальное направление – хаус (жанр музыки, свободной от рамок), который образовался благодаря домашним вечеринкам.

– Музыка диджея должна быть танцевальной?

– Наверное, в те времена, когда мы начинали, диджеинг ассоциировался именно с танцевальной музыкой. Я играю на разных мероприятиях. Иногда взрослые люди с интересным вкусом, кто воспитан на джазе, говорят мне: «Женя, до тебя мы не знали, что диджеи могут быть такими классными». Музыка не всегда должна быть абсолютно танцевальной. Я, например, очень часто играю в ресторанах lounge (жанр, который еще называют музыкой для холла) и джаз. Ребята, которые занимаются у меня в школе, тоже пишут в разных музыкальных стилях.

– Нужно ли диджею видеть отклик людей, для которых он работает? Надо ли подстраиваться или необходимо держать свое направление?

– Есть два основных направления в диджеинге. True Underground – это та музыка, которая не из каждого приемника играет. Как сказал один из старших коллег: «Ребята, делайте классно, интересно свое дело, и 100% к вам подтянется аудитория». На каждого интересного диджея всегда будет аудитория.

А есть направление коммерческой музыки. Тут диджеям нужно готовиться под слушателя, чтобы его удовлетворить. Отдача от аудитории очень важна, конечно, в обоих случаях.

– Что больше всего раздражает?

– Как в мемах: тянущаяся рука с телефоном на танцполе и словами «врубите мне это». Пьяные люди – это, конечно, неизбежно. Но со временем вырабатывается иммунитет.

– Есть ли свой стиль музыки у диджеев на Дальнем Востоке?

– Да, есть некий музыкальный оттенок, который отличает наш Владивосток. Музыка с очень хорошо выделенной бас-линией: драм-н-бейс, различные интерпретации хаус музыки. В свое время, в 90-х годах, мы играли UK- Garage, Speed Garage, 187 Lockdown.

– С каким сложностями можно столкнуться в своей работе?

– Работа по ночам, но со временем перестраиваешься. Есть плюсы: в пятницу и субботу в основном происходят вечеринки, в воскресенье есть время для восстановления. В основном этого хватает.

– Есть мечта где-то сыграть или организовать какой-нибудь музыкальный фестиваль?

– Да, хочется организовать в нашем городе огромный фестиваль. И это мечта не только моя. Но мешают бюджет и нестабильная погода. Нет большой крытой площадки для данного мероприятия.

ПО ТЕМЕ:

«У нас с горячкой лежали семейными династиями»: психолог из Приморья раскрыл правду о предрасположенности к алкоголизму

Медицинский психолог из Владивостока объяснил формирование зависимостей и как с ними бороться (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.