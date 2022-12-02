Это военный истребитель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщили «КП» источники в экстренных службах. ЧП произошло во время тренировочного полета.

Экипаж катапультировался. Другие детали инцидента неизвестны. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что судно врезалось в сопку недалеко от трассы. По предварительным данным, самолет загорелся прямо в воздухе. Жилых построек, где упал самолет, нет. Вероятно, самолет совершал маневр в сторону Алексеевки, а затем влетел в сопку.

Миг-31 – двухместный истребитель-перехватчик, первый в СССР истребитель четвертого поколения, предназначенный для воздушного боя и полетов на больших высотах.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:57.

В экстренных службах «КП» сообщили, что на поиски упавшего воздушного судна отправились негражданские специалисты МЧС.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 18:00.

Минобороны сообщило, что МиГ-31 потерпел крушение в Приморье во время учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Истребитель упал в месте, далеком от населенных пунктов. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы участвуют в поисковых работах. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность воздушного судна.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 18:15.

Замглавы Надеждинского района, где упал истребитель, в разговоре с «КП» отказался комментировать ситуацию.

Напомним, ЧП с военным вертолетом произошло на Камчатке в сентябре 2022 года. Речь о борте Ка-27, который принадлежал Пограничной службе ФСБ. В октябре военный самолет Су-34 врезался в жилую девятиэтажку.

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