Крушение вертолета Ка-27 на Камчатке 23 сентября: что известно к этому часу

Фото: Михаил ПАТЛИС

Что известно о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке. Он пропал с радаров вечером 23 сентября 2021 года. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе горы Острой. Борт принадлежит Пограничной службе ФСБ, он выполнял тренировочный полет, на борту находилось пять человек. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала всю информацию, известную к этому часу.

Упал на южном склоне

Вертолет Ка-27 принадлежит авиационному отряду пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району. 23 сентября около 22:00 по камчатскому времени воздушное судно вылетело из войсковой части 2151, расположенной в Елизово, в соответствии с планом боевой подготовки. На борту находились пять человек.

Примерно через 40 минут связь с бортом прервалась. Ночью в районе горы Острой были хорошие погодные условия, однако в Камчатском гидрометцентре предположили, что вершина горы была закрыта облачностью.

Активные поиски пропавшего воздушного транспорта начались с утра 24 сентября, место крушения удалось обнаружить в 05:45. Местность труднодоступная, самолет разбился на южном склоне горы Острой, в пяти километрах от села Сосновка.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы с вертолетом Ка-27. Следователи проверяют версию о нарушении правил полетов или подготовки к ним. К месту крушения выдвинулись следователи-криминалисты ВСУ СК РФ по ТОФ, для того, чтобы добраться до нужной точки, они используют альпинистское снаряжение.

Кроме того, в социальных сетях появились первые кадры с места крушения Ка-27. Надежды найти выживших при столкновении воздушного судна с сопкой – крайне мала.

Все еще нет данных

Однако к концу 24 сентября остается больше вопросов, чем ответов. До сих пор неизвестно, кто именно был на борту: только члены экипажа или еще и какие-то иные лица. Непонятно, есть ли выжившие или пострадавшие, нет данных и фамилий.

С какой целью выполнялся полет, а также что стало причиной крушения, также остается загадкой.

В спецслужбах от комментариев по данному происшествию отказываются.

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