Столбики термометров поднимутся до +11 °C. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу в Приморье существенных осадков не ожидается, небольшой снег выпадет только на севере. Ночью регион ждет слабый минус, но уже днем сильно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +11 °C, сообщает Примгидромет.

Уже в воскресенье из-за антициклона небо покроет небольшая облачность, осадки маловероятны. Ночные -3…-10 °C, на северо-востоке -11…-15 °C, на юго-западном побережье около 0 °C. С утра температура снова повысится и поползет выше еще на 1-5 градусов.

Во Владивостоке уикенд будет ясным и теплым, без резких колебаний. В ночные часы в среднем 0 °C. Днем +6…+10 °C, в пригороде на 2-3 градуса выше. При этом сегодня в городе солнечно, осадков не будет.

Приморье по-прежнему остается под влиянием высотной ложбины (зоны пониженного давления в тропосфере). В центре края местами идет небольшой снег. В нижней тропосфере начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла, максимальная температура на 1-3 градуса выше вчерашней.

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