В Приморье пройдет небольшой снег и установится положительная температура в пятницу, 17 марта

В Уссурийске переменная облачность. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В пятницу, 17 марта, фронтальные разделы определят погоду в Приморском крае. Регион окутает переменная облачность, в центральных районах местами пройдет небольшой снег, сообщает Примгидромет. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем 0…+8°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, днем увеличится до сильного. Воздух прогреется до +4…+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный, +8…+10°C.

В Находке облачно, дождя или снега не предвидится. Ветер умеренный, до +6°C.

Ранее «КП – Владивосток» писала о прогнозе на 17-е число. Погода в этот день будет зависеть от холодной тропосферной ложбины, смещение которой принесет в регион небольшой снег. Максимальная температура составит +2…+7°C, при снеге – около 0°C.

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