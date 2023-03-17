«Он говорил, что это его долг»: героя СВО из Приморья наградили посмертно

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке орден Мужества посмертно вручили родным героя, который самоотверженно сражался за мирное небо над головой в зоне СВО. Награду погибшего Алексея Пахомова забрали его близкие. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Алексею было 29 лет, когда он получил повестку во время частичной мобилизации, сказал родным, что поедет и убегать от ответственности не будет. Рядовой запаса геройски погиб 10 января 2023 года в Херсонской области при исполнении воинского долга. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с матерью и вдовой бойца. Женщины рассказали, каким был этот храбрый человек, который несмотря ни на что, шел плечом к плечу со своими товарищами.

Награду погибшего Алексея Пахомова забрали его мать и вдова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Леша никогда не отворачивался от трудностей, а смело смотрел им в лицо. Он всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Сказали, что пора в армию – пошел. И когда прислали повестку, заявил, что поедет. «Это мой долг» – вот его слова, – поделилась мать Алексея Лариса Пахомова.

– У нас остался сын, ему 8 лет. Он очень переживает. Всем нам тяжело. Леша был единственным мужчиной в семье, – сказала вдова Мария Пахомова.

Орден Мужества и указ президента. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В документе от 20 января сказано, что военнослужащий приморец награжден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

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