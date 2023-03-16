Губернатор Приморья наградил участников СВО

Кожемяко отметил мужество бойцов спецназа Росгвардии. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в учебном центре управления Росгвардии. Именно там в четверг, 16 марта, он вручил участникам СВО государственные и краевые награды. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кожемяко отметил мужество бойцов спецназа Росгвардии. Приморцы прошли Гостомель и Мариуполь, а также другие сложные участки спецоперации. Глава края почтил память погибших и заверил, что их имена будут увековечены в названиях улиц городов, а сами они станут ориентиром для патриотического воспитания молодежи.

– Вам предстоит наводить порядок на российских территориях, оказывать помощь и содействие мирным жителям. Желаю мужественно и ответственно выполнить поставленные боевые задачи и с честью вернуться домой, – завершил речь глава Приморья.

Помимо этого, Олег Кожемяко передал спецназовцам тепловизоры и квадрокоптеры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор отправился в зону СВО, чтобы доставить туда партию спецтехники и снаряжения для наших бойцов. Также он вручил им государственные награды.

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