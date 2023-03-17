В Приморье гималайский медведь исполнил первый после зимней спячки танец весны

Он сделал это ритмично и мило. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье гималайский мишка проснулся после зимней спячки и «станцевал» для фотоловушки. Забавное видео опубликовал нацпарк «Земля леопарда», сообщает «КП – Владивосток».

На самом деле косолапый просто вышел почесаться о ствол дерева, чтобы оставить запаховую метку, отмечают специалисты, но сделал это ритмично и мило.

Своеобразная разминка после глубокого сна произошла прямо у пихты цельнолистной, возле которой в 2020 году родился снимок Сергея Горшкова – победителя конкурса Wildlife Photographer of the Year. Его фотография, где амурская тигрица обнимает ствол растения, стала лучшим снимком дикой природы.

Wildlife Photographer of the Year. ФОТО: Сергей Горшков

Когда все основные зоны были почесаны, осталась одна труднодоступная. Чтобы дотянуться до нее – медведь нырнул между двух деревьев и завершил «зарядку».

– Благодаря видео можно наблюдать, как гималайский медведь самозабвенно почесывает морду – трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, обнимает дерево. Подобные материалы автоматических лесных камер позволяют изучать поведенческие особенности животных, – отметили в нацпарке.

В заповеднике живет два вида медведей – бурый и белогрудый (он же гималайский). Первый вид чаще обитает в умеренных и северных широт, второй – юго-восточной Азии. Благодаря тому, что в «Земле леопарда» установлено больше полтысячи фотоловушек, ученые могут подробно изучать жизнь диких животных, не беспокоя их.

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