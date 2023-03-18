В полиции не подтверждают связь мошенника с ВСУ. Фото: КП – Владивосток

В пятницу, 17 марта, «КП – Владивосток» рассказала историю женщины, у которой мошенники списали 12 тысяч рублей – она собиралась поехать из Дальнегорска во Владивосток, нашла водителя, он предложил забронировать место за 25 рублей и отправил ссылку. Жительница Приморья перешла по ней, ввела данные карты и лишилась денег на счету.

Украденную сумму «агенты ВСУ» якобы собирались направить на поддержку армии Украины. В полицию заявление обманутая, видимо, не подавала – это подтвердили в органах, но корреспондент издания написал жулику и тот ответил на сообщение.

К слову, мы сначала звонили «перевозчику», но вызов блокируется. Отмечать, что поездка будет проходить из Дальнегорска во Владивосток тоже не пришлось. На все согласный водитель попросил только озвучить сумму, поскольку сам «ездит редко», поэтому «скажите, сколько там берут, пусть так и будет».

Мы предложили тысячу рублей, хотя до этого цена была 1800. Выезжать будем от Аксаковской, 3. И, хотя такого адреса в Дальнегорске нет, мужчина ответил «без проблем».

После сообщения о том, когда он собирается поехать - вечером или завтра утром, водитель сначала написал, что вечером, а затем в голосовом сообщении сказал, что утром.

– Так же, пока не забыл сказать, чтобы со мной поехать нужно оформить бронь места. Поскольку, я не частный водитель, а работаю на компанию BUSFOR, вам нужно забронировать место на сайте. Цена брони – 25 рублей (знаки препинания и орфография сохранены автора), – написал мошенник.

Утром водитель даже не написал. Оформлять бронь мы не стали, просто сказали ему, что все готово. После этих слов обманщик ограничил доступ к переписке с ним.

Мы зашли на страницу по ссылке, отправленной мошенником. Браузер предупредил, что заходить на нее небезопасно.

Страница ссылки, которую отправил мошенник. Фото: скриншот

Отметим, что в полиции не подтверждают связь мошенника с ВСУ.

Вот так прозвали мошенника в Getcontact. Фото: скриншот

Работают давно

В полиции нам рассказали, что такая схема уже действует по всему Приморью. На днях 48-летний житель Владивостока сообщил в органы, что неизвестные лица украли у него 5 тысяч рублей. Он разместил объявление о планах поехать из Владивостока в Волчанец и ищет попутчиков. С неизвестного номера ему написал якобы представитель компании-перевозчика, поделился ссылкой с бронью (35 рублей) и сказал, что сама поездка поездки обойдется в 400 рублей. Мужчина согласился и потерял деньги.

По факту случившегося заведено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража денежных средств с банковского счёта». Высшее наказание статьи – лишение свободы до пяти лет.

– Если вам необходимо воспользоваться услугами Интернет-компании, обязательно перепроверьте ее данные. Поищите информацию в сети Интернет, посмотрите, как долго она находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте от администраторов компании предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой или услугой, – отметили в приморском УМВД.

РАНЕЕ:

С твоих денег твоего мужа убьют: агенты ВСУ добрались до Приморья

В Приморье женщина перевела 12 тысяч на поддержку ВСУ (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.