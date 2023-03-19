Краб Себастьян, амурский тигр, офисный планктон: кто пришел угонять льдину во Владивостоке в 2023 году

Участники угона льдины в 2023 году. Фото: участник мероприятия Сергей.

В необычных нарядах, с дымовыми шашками, веселой музыкой и даже домашними любимами – так во Владивостоке отмечают ежегодный угон льдины. В 2023 году около 200 sup-серферов со всего Приморья выдвинулись в сторону острова с забавным названием Уши. Официальному старту сезона морских прогулок способствовали прекрасная погода и позитивный настрой участников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Оригинальный подход к мероприятию. Фото: Олеся Триль

Каждый год приморцы удивляют на этом мероприятии своим подходом к внешнему виду. На доску встал краб Себастьян из мультфильма «Русалочка», а к нему присоединились девушки в костюмах амурских тигров, красавицы в шапках-ушанках и париках и даже офисный планктон, пускай мероприятие и выпало на выходной день.

На острове Уши собралось около 200 человек. Фото: участник мероприятия Виктория.

– Я принимаю участие в угоне льдины уже второй раз. Первый был в 2019 году. Обычно это событие устраивают раньше, удавалось всегда находить большой кусок льда посреди моря. Но весна выдается уж очень теплой, так что каждому досталось по собственной льдинке, – рассказал один из покорителей sup-доски Александр Егорин.

В этом году люди стартовали с Токаревсокго маяка и поселка Канал. После чего встретились на острове Уши, где и началось все веселье. Участники мероприятия отмечают, что угон удался, пускай и не получилось найти такой огромный кусок, как в 2022 году. Тогда люди выстроились в огромное число 2022 и припарковали свои доски по краям льдины.

Каждый нашел свою льдину. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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Мероприятие проводится с 2016 года. Именно четыре года назад местные саперы впервые угнали льдину, тогда число участников было меньше 10 человек. С каждым годом движение становится все популярнее. Число участников меняется,но традиционным остается креативный подход к главной прогулке, символизирующей открытие нового сезона.

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