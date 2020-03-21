Фееричный угон льдины провернули sup-серферы Приморья

С музыкой, развлекательной программой, флагами разных стран и даже домашними животными, саперы Приморья открыли сезон-2020. Больше 150 смельчаков угнали льдину от Токаревского маяка во Владивостоке. Мероприятие, аналогов которому нет в России, для региона уже стало доброй традицией. Официальному старту сезона морских прогулок 21 марта способствовали, и благоприятная погода и позитивный настрой самих участников.

На маяке сегодня оказалось крайне многолюдно. Фото: Ильдар Батршин

Саперы стартовали с двух сторон пролива Босфор Восточный. После чего встретились на заранее выбранной льдине в море, недалеко от маяка. По предварительным подсчетам участниками весеннего мероприятия стали около 160 человек.

Любители водных прогулок собрались с разных сторон пролива Босфор Восточный. Фото: Ильдар Батршин

В угоне льдины участвовали около 160 человек. Фото: Ильдар Батршин

– Мне очень понравилось. Во-первых, была теплая погода. Во-вторых, собралось действительно много народа. Все участники были действительно позитивно настроены. Единственное, было немного сложно грести, льдина оказалась довольно большая, – прокомментировал «Комсомолке» наш коллега Евгений Штыгайло.

Участники взяли с собой флаги различных государств.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Участники масштабной прогулки сегодня прихватили флаги различных государств, в поддержку людей во всем мире в связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса. Некоторые оделись в защитные костюмы и позаботились о наличии медицинских масок.

На льдину некоторые взяли даже домашних питомцев. Фото: Ильдар Батршин

Замечена на льдине и местная «русалка». Модель из Владивостока, также поучаствовала в угоне. Девушка подробно рассказала о своих впечатлениях от события.

– Впечатления, как всегда, непередаваемые! Это было классно! Весело и весьма спортивно. В этот раз взяла с собой хвост русалки. А то, как же владивостоксие морские приключения, без русалки. Льдину выбирали с помощью дронов. Наши парни из сап сообщества мониторили ледовую обстановку и погодные условия несколько дней. Погода постоянно менялась, а льдины уносило течением. Так что, угон льдины – это весьма серьезное мероприятие, к организации которого необходимо подходить с чувством, толком и расстановкой, соблюдая при этом все меры безопасности. Кстати, отдельное спасибо нашим специалистам МЧС за беспокойство. Они подходили к нам, контролировали обстановку, предлагали помощь. Но к счастью, она не понадобилась, так как компетентные саперы полностью постарались в плане безопасности,– поделилась Анастасия Слободчикова.

Прогулка на сапах состоялась в живописном уголке Приморья. Фото: Ильдар Батршин

Стоит отметить, что в прошлые выходные уже проходил угон льдины. Тогда около 30 саперов проплыли на льдине из бухты Новик в пролив Босфор Восточный. Как оказалось, мероприятие инициировал один из организаторов SUP-прогулок, в то время как основная масса участников отказалась от прогулки 14 марта из-за погодных условий. Однако некий разлад в SUP-сообществе не повлиял на позитивный настрой участников сегодня.

Ребята с позитивом встретили весенний выходной. Фото: Ильдар Батршин

Справка КП

Мероприятие проводится с 2016 года. Именно четыре года назад местные саперы впервые угнали льдину, тогда число участников было меньше 10 человек. С каждым годом движение становится все популярнее. Число участников меняется,но традиционным остается креативный подход к главной прогулке, символизирующей открытие нового сезона.

Токаревский маяк – одна из главных достопримечательностей Владивостока. Фото: Ильдар Батршин

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